وزيرة التخطيط: البدء فى نشر ثقافة ريادة الأعمال بالمدارس

غادة خليل :"مصر مليئة بالكفاءات الشابة التى نهدف إلى النهوض بها.. كل رائد أعمال ناجح يستطيع إحداث تغيير فى المجتمع الذى يعيش فيه"المال- خاصالتقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الثلاثاء بـ 40 شاباً ممن وقع عليهم الاختيار للحصول على منحة ماجستير ريادة الأعمال التى يقدمه

غادة خليل :”مصر مليئة بالكفاءات الشابة التى نهدف إلى النهوض بها.. كل رائد أعمال ناجح يستطيع إحداث تغيير فى المجتمع الذى يعيش فيه”

المال- خاص

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الثلاثاء بـ 40 شاباً ممن وقع عليهم الاختيار للحصول على منحة ماجستير ريادة الأعمال التى يقدمها مشروع رواد 2030 والممثل للوزارة وذلك فى لقاء ترحيبى على هامش ملتقى اّفاق ريادة الأعمال فى ظل رؤية مصر2030 الذى تنظمه الوزارة وبحضور د/غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030.

وتضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن مشروع رواد 2030 من انتاج وإخراج المكتب الإعلامى للوزارة حيث عرض الشباب الاربعين المختارين للمنحة الافكار التى يهدفون لتحقيقها.



ومن جانبها رحبت د/هالة السعيد خلال كلمتها بالشباب الحضور وأوضحت سعادتها بتحقيق حلم ثقافة ريادة الأعمال وأوضحت أن الوزارة اولت اهتماما كبيرا له باعتباره أول برنامج تعليمى لنشر تلك الثقافة.

ووجهت كلمة للشباب قائلة :”أنتم رواد هذا البرنامج وآمل أن تكونوا رواداً لتغيير ذلك الفكر”.

وتابعت أن سوق العمل حالياً أصبحت ديناميكية لذا فلابد من توافر المهارات لربطها ومتطلباتا بالتعليم الأكاديمى.

وأشارت إلى أنه تم البدء فى نشر ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر على مستوى المدارس انطلاقاً من مدارس محافظة الأقصر لنقل هذا الفكر وذلك بالتوازى فى التنسيق مع الوزارات المختلفة لإنشاء حاضنات تضم عيادات أعمال بها مجموعة من المتطوعين لمساندة الأخرين فى نشر فكر ريادة الأعمال.

وأضافت السعيد أن الحاجة الان تذهب إلى نشر ثقافة أن يخلق الشاب وظيفته، موضحة أن هذا لن يأتى الا بفكر ريادة الأعمال والابتكار وهذا ما لم يكن موجود مسبقاً.



وتابعت وزيرة التخطيط قائلة: “نحن بحاجه الان الى ما يطلق عليه البيئة المواتية”، مشيرة إلى أننا بحاجه إلى الأساس العلمى الذى يتم نقله للاخرين، فضلاً عن الثقافة المبنية على هذا الاساس الى جانب الابتكار.

وأوضحت أن الشباب الذين تقدموا للمنحة ولم يتم اختيارهم سيتم اعداد مجموعات تحضيرية لهم وتأهيلهم لبرامج أخرى.



وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدت السعيد أنها قادرة على الانتشار فى المحافظات والقرى مما يحقق العدالة الاجتماعية التى نهدف إليها.



وأوضحت د/ غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030 خلال كلمتها باللقاء أن عدد المتقدمين جاء أكثر من المتوقع حيث تقدم الكثير ممن توافرت بهم الشروط ليصل عدد المتقدمين إلى 1600 شاب تم قبول منهم 40 فقط.

وأضافت د/غادة أن منحة ماجستير ريادة الأعمال تدعم فكرة التركيز على الشباب والاستثمار فيهم وهو ما تسعى الحكومة الآن لتحقيقه،مؤكدة على استمرار رواد 2030 فى تقديم العديد من المنح المتخصصة فى المجال الاقتصادى وريادة الأعمال.

وقالت: ” مصر مليئة بالكفاءات الشابة التى نهدف إلى النهوض بها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، فكل رائد أعمال ناجح يستطيع إحداث تغيير فى المجتمع الذى يعيش فيه”.



وتابعت أن رائد الاعمال هو شخص تعد الموهبة والمهارة لديه هما رأس ماله والتى التى تتيح له اكتشاف الفرصة التى تصلح لاستغلالها، حيث أصبحت المشروعات الصغيرة أساسا تعتمد عليه الدول فى اقتصادياتها من أجل إنتاج مشاريع قوية للمجتمع فى المستقبل قادرة على الاستمرار والتطور.

يشار إلى أنه المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بالمشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط كانت قد بدأت فى مارس الماضى بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة واستمرت لمدة ثلاث أيام ومن الجدير بالذكر ان التقديم للمنحة استمر لمدة شهرين منذ اطلاق مشروع رواد ٢٠٣٠ وقيام د.هالة السعيد بتوقيع بروتوكول التعاون بين جامعة كامبريدج ومشروع رواد 2030، لتنفيذ الماجستير المهنى لريادة الأعمال وكذلك إطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال.