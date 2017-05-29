وزيرة التخطيط: الإصلاح الإدارى ورفع قدرات العاملين أولوية لدى الحكومة

المال - خاص ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع سفيرة البرتغال فى القاهرة، مادالينا فيشر، مشروعات التنمية وإصلاح الجهاز الحكومى التى يتم تطبيقها فى البلدين. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى ميكنة الخدمات الحكومية التى يحصل عليها المواطنون من خلال مشروع ي



المال – خاص

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع سفيرة البرتغال فى القاهرة، مادالينا فيشر، مشروعات التنمية وإصلاح الجهاز الحكومى التى يتم تطبيقها فى البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى ميكنة الخدمات الحكومية التى يحصل عليها المواطنون من خلال مشروع يقوم على الربط الإلكترونى بين الوزارات والخدمات التى تقدمها ويساعد على سرعة تبادل البيانات إلكترونياً، ويضمن توزيع الخدمات الحكومية للمستفيدين المستهدفين بسرعة، مع ضمان عدم تكرار الحصول عليها.

وبحسب بيان عن الوزارة، تم التباحث حول سبل الاستفادة من خبرات البرتغال فى المشروعات التى نفذتها خلال السنوات الماضية، مثل آليات تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وزيادة عمليات التشاور والتشاركية مع المواطنين وقطاع الأعمال إزاء الخدمات الحكومية المقدمة لهم، بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بتقليل الأعباء الإدارية عن المواطنين ومجتمع الأعمال، والدروس المستفادة من تطبيق توحيد قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على بدء التباحث حول إعداد مذكرة تفاهم تحدد أشكال التعاون المقترحة للاستفادة من الخبرات البرتغالية فى مجالات عمل الوزارة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل بالقاهرة للتعريف بتجربة البرتغال فى إصلاح الجهاز الحكومى، ودراسة إمكانية عقد توأمة بين المؤسسات المعنية بالإصلاح الإدارى والتدريب لدى الجانبين، فى ظل توجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الإدارى، يتضمن رفع قدرات العاملين فى الجهاز الحكومى كأولوية أولى.