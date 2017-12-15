وزيرة التخطيط : الإصلاح الإدارى من أولويات الحكومة

أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإصلاح الإدارى من أولويات جدول أعمال الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء، ليصبح نصف أعضائها من المجتمع المدنى، و تم اختيار وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى لتكون نائبة لرئيس اللجنة، وقد استهدفت الحكومة وضع خطة تشاركية تهدف إلي تحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى الاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة والمقام حاليًا بالجمهورية الفرنسية.

وتناولت الوزيرة الحديث حول القانون الجديد للإدارة المحلية، والتي تقوم الحكومة حاليًا بصياغته وذلك لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين للمرأة والشباب فى الإدارة المحلية، إلى جانب ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين المحليين، مع زيادة الإيرادات المحلية لتقدير السلطات المحلية فى إنفاقها.

و تطرقت إلى فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة مثل: وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الإستراتيجى والرصد، وأضافت أنه تم الإعلان عن جائزة التميز فى “الحكومة” و ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية، والموظفين مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين فى الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسي.

وتابعت أنه تم إنشاء “لجنة التنسيق الوطنية” لمنع ومكافحة الفساد إلي جانب إنشاء نظام فعال فى تخطيط البرامج ورصدها، وتقييمها وذلك فى إطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة.

وتحدثت حول بناء القدرات وإنشاء إدارات الموارد البشرية فقد تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إجراءات تتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية فى جميع أنحاء مصر، وأعطت أمثلة على ذلك مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريبـ إلى جانب التعاون مع جامعة “ESLSCA”.

وعن التطور التكنولوجى والحكومة الإلكترونية لتقديم خدمات للمواطن بكفاءة أوضحت أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات في هذا الشأن و تم إنشاء بوابة المشتريات الحكومية والتي تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية، وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما قامت الحكومة بتطوير واجهة النظام الخاص بالمشتريات الحكومية.

وأضافت أنه أيضًا تم ربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها ما يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك بتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة، مشيرة إلى إعلان الحكومة أول تعداد سكان إلكتروني في مصر هذا العام.

وأشارت إلى خدمة ميكنة الخدمات العامة وأعطت مثالاً على ذلك ربط منظومة المواليد والوفيات لحظياً بالساعة السكانية، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعياً إلى التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية، والانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوي الجمهورية، لتقليل الوقت والجهد الذي يبذل لإصدار شهادات الميلاد، وتطوير نظام معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لرصد وإدارة تخزين الأدوية، كما تم توفير الخدمات العامة باستخدام التطبيقات الرقمية كتطبيق “خدماتي” والذي تقوم الحكومة من خلاله بتقديم الخدمات إلى كل فئات المجتمع فى كل أنحاء الجمهورية.

وأكدت “السعيد” أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى إيصال الخدمات العامة قائمة، و تعمل الحكومة كوسيط بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين بمنح التراخيص لتسهيل إيصال الخدمات العامة للمواطنين وفقًا لقرار رئيس الوزراء، بعد أن قرر منح تراخيص منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى توفير الخدمات العامة وفق القواعد والاجراءات.

وقالت إن تطوير قواعد البيانات هو خطوة مهمة لتعزيز وتطوير نظام التخطيط والمتابعة، فقد تم إصدار دليل المواطن للاستثمار من خلال الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المشروعات التي تنفذ فى المحافظات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت من أجل تحقيق رصد أفضل من المجتمعات المحلية وتحقيق مبدأ المساءلة، إلى جانب تحسين التخطيط الإستراتيجى للخدمات العامة على الصعيد المحلي، التى تضمن تطبيق اللامركزية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنه تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة فى القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة حسب المزايا التنافسية والاستثمار وفقاً لمكونات كل محافظة، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعى المستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن صانعى القرار لاتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة لقدرات المزايا التنافسية.