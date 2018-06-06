وزيرة التخطيط : ارتفاع معدل الاستثمار إلى 46% للمرة الأولى

المال – خاص:قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك عددا من المرتكزات الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى إطار الخطة متوسطة المدى والتى تنتهى فى (2021/2022) ومن بينها مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.وأضافت أن مواصلة الإصلاح ل

المال – خاص:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك عددا من المرتكزات الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى إطار الخطة متوسطة المدى والتى تنتهى فى (2021/2022) ومن بينها مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

وأضافت أن مواصلة الإصلاح له انعكاسات إيجابية على الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق فى ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة فى هذا البرنامج، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد عن %46 إلى جانب تحقيق معدل استثمار فى التخطيط الإقليمى بنسبة %80 وهو الأمر الذى يعد طفرة وإنجازا.

وأشارت إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات، مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظًا، لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوى المحلى.

وأكدت أن الفكر التنموى يتجه الآن نحو زيادة الإنفاق الاستثمارى، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه هذا الفكر على المستويين المحلى والدولى قائلة: «نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة فى ظل محاربة الإرهاب».

وأعلنت عن إدراج 58 مليار جنيه فى إطار الاستثمارات العامة للعام الحالى بينها %40 حكومية بزيادة %14 إذ تضم %50 فى مشروعات الصحة و%30 فى مشروعات التدريب والتعليم و%20 فى مشروعات البحث العلمى، وذلك فى إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية، للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن فى الحصول على خدمة تعليمية وصحية متميزة.

يُشار إلى أن نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالى الحالى (2017/2018 ) كشفت عن انخفاض معدل البطالة إلى %10.6 وهو ما اقترب كثيرًا من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام المقبل والبالغ %10.2 فقد تم توفير نحو 446ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.

وشهد معدل التضخم على أساس شهرى ارتفاعا بنسبة % 1.5 فى شهر أبريل الماضى بعد تحقيقه قيمًا سالبة فى بداية العام فقد سجل -%0.2 فى يناير الماضى.. كما أن نسبة الزيادة فى الصادرات والانخفاض فى الواردات ساهمت فى تراجع العجز التجارى بنسبة 11٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (2017/2018).