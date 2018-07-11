وزيرة التخطيط: ارتفاع التضخم أمر طبيعى ومحدود

■ وزير المالية: خطة 2030 تسعى لخفض الفقر ضمن أولويات الإصلاح المال ــ خاصأكدت أن الحكومة بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات، للحد من تداعيات ترشيد الدعم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع وإتاحتها بكميات أكبر، وأسعار تنافسية بقدر الإمكان، واحتواء هذا التضخم فى أسرع وقت ممكن.وفى سياق متصل أعلنت ا

■ وزير المالية: خطة 2030 تسعى لخفض الفقر ضمن أولويات الإصلاح

المال ــ خاص

أكدت أن الحكومة بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات، للحد من تداعيات ترشيد الدعم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع وإتاحتها بكميات أكبر، وأسعار تنافسية بقدر الإمكان، واحتواء هذا التضخم فى أسرع وقت ممكن.

وفى سياق متصل أعلنت الوزيرة عن توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل أهداف المبادرات التنموية، سواء كانت فى إطار أممى، ممثلًا فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، أوإقليمى يتعلق بأجندة التنمية الإفريقية 2063، يظل هوأكبر تحد يواجه تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

أضافت الوزيرة، أن الدراسات اختلفت بشأن تقدير التمويل اللازم، وقدرت الأمم المتحدة الموارد المالية، بمتوسط سنوى من 2015 إلى 2030 بمقدار 3.3 تريليون دولار إلى 4.5 تريليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية قدرها 2.5 تريليون دولار.

أوضحت أن الحكومة المصرية تعتمد فى تمويلها لأهداف التنمية المستدامة 2030، على العديد من البرامج الاقتصادية منها برنامج الطروحات الحكومة فى البورصة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء الصناديق السيادية، وعوائد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة المصرية فى نوفمبر 2016.

قالت إن جهود تحقيق التنمية المستدامة بدأ العمل على صياغتها فى إطار عالمى، منذ عقدين من الزمان، عندما أطلقت الأهداف الإنمائية للألفية، التى حددت عام 2015، كمتوسط زمنى لبلوغ الأهداف، إلا أن إيقاع تنفيذ هذه النتائج لم يكن بوتيرة واحدة فى جميع الدول الإفريقية.

أضافت أنه لا زالت بعض الدول فى أفريقيا تعانى صعوبات اقتصادية، أوبيئة تعيقها عن تنفيذ أهداف المبادرات الإنمائية المختلفة، وأن عدم توفير التمويل كان السبب فى تواضع النتائج المحققة فى المبادرات التنموية العديدة، وأوصت الأجندة إصلاح منظومة التمويل من خلال عدم الاعتماد على المساعدات وتنوع مصادر التمويل الداخلى وتحسين كفاءة وفاعلية الموارد والإيرادات، وتحسين الدور الاستثمارى وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أشارت إلى أن مصر جاءت فى طليعة الدول التى تبنت مبادرات للتنمية، تمثلت فى إطلاق إستراتيجية 2030 فى فبراير 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال الأعوام المقبلة، وجاء فى إطار ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة نوفمبر 2016 ونفذت خلاله العديد من الإصلاحات الجريئة لتحقيق النموالشامل والمستدام واعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تحاول خلال 4 أعوام المقبلة العمل على تحقق الأهداف الإنمائية، من رؤية مصر 2030، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى 2016، من خلال التركيز على تطوير الموارد البشرية، وزيادة الاستثمار فى الصحة، والتعليم، والثفافة، والتركيز على مسار آخر ييخدم التطوير، والتنمية البشرية، هوزيادة معدل النمو، والإصلاح الاقتصادي.

أضاف الوزير، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لحوار السياسات رفيع المستوى، بشأن تمويل أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا الذى ينظمه معهد التخطيط القومى، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن الإصلاح الاقتصادى، الطريق لكى نكفل الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية، وخفض الفقر.

شدد على أن المجمتمعات الإفريقية بحاجة إلى دعم الفقر، وحق الجميع فى التمتع بالرفاهية والسلام تحقيقا للأهداف الطموحة لجدول أعمال إستراتيجية 2030، و2063، التى تتطلب تعزيز الشراكة الدولية بين الحكومات والقطاع الخاص، واستغلال الموارد المتاحة.

لفت إلى أن جدول أعمال 2063 تضع الخطة الإنمائية نصب أعينها، بداية من العمل بشكل جدى نحوتحرر أفريقيا من الاستعمار، وتطوير جبهة عريضة للتحسين الجوانب الاقتصادية والعلمية والسياسية بالمشاركة مع 35 من منظمة وتجمع أفريقى، لا سيما أن القارة الأفريقية هى المنطقة الوحيدة التى وضعت وطورت وثيقة تعرب عن صوت الاتحاد الأفريقى، بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة، وشكلت مجموعة للعمل على الأهداف ومجموعات للعمل بين الحكومات، ونتيجة لذلك هناك مسوتى عالى من المشاورات ضمن جدول أعمال أفريقيا 2063.

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة %2.9 أمر طبيعى نتيجة الإجراءت الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً بزيادة أسعار المحروقات، لكنه مازال محدودًا.

توقعت الوزيرة، فى تصريح على هامش مؤتمر حوار السياسات، بشأن تخطيط التنمية فى أفريقيا أمس، أن يستمر ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والخدمات على مدار شهرين أوثلاثة على أقصى تقدير، ثم يأخذ معدل التضخم فى الانحسار مرة أخرى، كرد فعل للإجراءات الاقتصادية المتعلقة بترشيد دعم الطاقة خلال الشهر الماضى.