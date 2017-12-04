وزيرة التخطيط: ارتفاع الأسعار هو الأثر المباشر لعلاج الأزمات

دعاء محمود و مدحت إسماعيل قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تعالج الأزمات من جذورها ولا تعطي مسكنات مؤكدة أن "الأثر المباشر للعلاج هو ارتفاع الأسعار" وأضافت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي ام اليوم الاثنين، أن ا

دعاء محمود و مدحت إسماعيل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تعالج الأزمات من جذورها ولا تعطي مسكنات مؤكدة أن “الأثر المباشر للعلاج هو ارتفاع الأسعار”

وأضافت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي ام اليوم الاثنين، أن المعالجة تتم عبر اتجاهين أولهما القصير من خلال الإجراءات العاجلة التي تتخذها الحكومة مثل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة وتوفير الحكومة منافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار أقل أما الاتجاه الطويل فستظهر نتائجه نتيجة زيادة الانتاج

وفي سياق متصل أكدت السعيد ان الحزمة المخصصة للحماية الاجتماعية والبالغة نحو 85 مليار جنيه وذلك لحماية الفئات الأقل دخلا، مشيرا إلى أن هناك إصلاحا تشريعيا تم خلال الفترة الماضية خاص التراخيص الصناعية

وأوضحت أن ميزان المدفوعات حقق فائض بنحو 13.7 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل عجز بنحو 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة للعام السابق له.

وأكدت أن هناك تحسن بنسبة 12% في حجم الصادرات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري،

