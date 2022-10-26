وزيرة التخطيط : احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد» لتجسيد عمق العلاقات الأخوية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن انعقاد احتفالية مرور 50 عاما علي العلاقات المصرية الإماراتية، تحت شعار “مصر والإمارات..قلبٍ واحدٍ” لتجسدَ عُمق العلاقات الأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين على قلبٍ واحدٍ ينبض بالمودةِ المتجددة والعطاءِ المتبادل.

وأضافت خلال كلمتها بالاحتفالية اليوم، أن عمق تلك العلاقات هو ما لمسناه من خلال ما شهدته الأيام القليلة الماضية من حرص الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية، وسياحية، وثقافية مشتركة متنوعة تتكامل في مضمونها والرسالة التي تبعثها إلى العالم مع مستهدفات الفعاليات الرسمية التي تشملها الاحتفالية، وعلى رأسها انعقاد منتدى اقتصادي يضمّ جلسات متنوعة تتناول أبعاد الشراكة الاقتصادية المتكاملة للعلاقات المصرية الإماراتية، والمزايا التنافسية التي تتيحها البيئة الاستثمارية في البلدين.

وتابعت أن العلاقات القوية تتمثل في آليات تعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي- من واقع التجارب المصرية والإماراتية الناجحة في هذا المجال.

وتابعت أننا نلتقي اليوم في حدثٍ متميزٍ في طبيعة المناسبة التي نحتفي بها، متميز في حضوره، متميز أيضاً في نظرتنا لمستقبل واعد ينتظر مصر والإمارات معاً، حيث نشهدُ اليوم الاحتفال بمرور خمسين عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أن هذه الاحتفالية تُعقَد برعاية كريمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي – كما سمعنا – عبّر بكلماتٍ صادقة من القلب عمّا يشعر به كل مصري من مشاعر الود والأخوّة تجاه أشقائه في دولة الإمارات الغالية، التي تحتل مكانة عزيزة في قلوبنا جميعاً.