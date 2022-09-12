وزيرة التخطيط : إطلاق العدد الأول من مجلة «الحوكمة والتنمية المستدامة» اليوم

أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم العدد الأول لمجلة الحوكمة والتنمية المستدامة بعنوان ” الحوكمة و العاصمة الإدارية الجديدة”.

وقالت خلال كلمتها بحفل إطلاق العدد الاول، أن اختيار عنوان العدد العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد علي دلالات هامة وعلي توجه الدولة المصرية نحو احد اهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بفكر جديد وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

واضافت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحول نحو المدن الذكية والرقمية، إضافة الي ان المجلة تتضمن أكثر عدد من الباحثين والأفكار.

وتابعت أن التنمية المستدامة لن تتحقق بدون الحوكمة وترسيخ مبادئها، وتحقيق جودة الإدارة، مشيدة بدور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الإعداد لتلك المجلة وتنفيذ الكثير من عمليات نقل المعرفة والاستثمار في استدامة العنصر البشري.

وذكرت أن الاستثمار في الشباب من أهم محاول عمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وتابعت أنه يتم تنفيذ برنامج العقول الخضراء خلال استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ، لتوعية الأطفال والشباب والدارسين بقضايا البيئة.