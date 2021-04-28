اقتصاد وأسواق

وزيرة التخطيط: أي برنامج إصلاح مالي نقدي له بعض التكلفة على المدى القصير (فيديو)

قالت إنه لن يكون هناك أعباء جديدة على المواطن في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
محمد مجدي 1:59 ص, الخميس, 29 أبريل 21 1:59 ص, الخميس, 29 أبريل 21

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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لن يكون هناك أعباء جديدة على المواطن في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي كانت تتعلق بالإصلاح المالي والنقدي .

وقالت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي أم سي على فضائية اكسترا نيوز، إن أي برنامج إصلاح مالي نقدي له بعض التكلفة على المدى القصير، ووصلنا الآن إلى مستهدفات جيدة في الاقتصاد.

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وأضافت السعيد: “نسعى إلى إحداث استدامة الاقتصاد لكي يكون الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات بشكل كبير بحيث تكون موارد الدولة من النقد الأجنبي مستدامة، و يتم العمل على الإصلاح الهيكلي في قطاعات كثيرة داخل الدولة”.

وتابعت، أن “من تلك القطاعات الصناعة ، والزراعة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وأشارت إلى أنه يتم العمل منذ عام على برنامج الإصلاح الهيكلي ، كما تم البدء في إجراء لقاءات مع مجتمع الأعمال والخبراء لمناقشة تفاصيل الإصلاحات الهيكلية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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