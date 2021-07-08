وزيرة التجارة: 503 ملايين دولار حجم التبادل بين مصر وماليزيا خلال 2020

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا فى مختلف المجالات وتحديدا التعاون الصناعى والاستثمارى المشترك؛ لما تتميز به ماليزيا من خبرات صناعية وتكنولوجية، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والماليزى فى قطاعات تخدم مصالح البلدين حكومة وشعباً.

وكشفت أن حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2020 نحو 503 ملايين دولار؛ وتضم قائمة السلع المصدرة والمستوردة بين السوقين الخضروات والفواكه والأعشاب والتوابل والفوسفات والأسمدة والكيماويات وزيت النخيل والزيوت البترولية والمعدنية والمطاط وبعض أنواع الغزول.

واوضحت أن الاستثمارات الماليزية فى مصر تُقدر بحوالى 60 مليون دولار موزعة على 26 شركة تعمل فى مجالات البترول والغاز والكهرباء والمقاولات والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرضت «نيفين جامع» أمس خلال اللقاء الذى عقدته مع الدكتور محمد خير الدين بن أمان، وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً خطط التنمية والمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية الحالية والإجراءات المتبعة لتهيئة بيئة الاستثمار.

وقالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتى فى إطار متابعة الاتصال الذى دار بين البلدين على مستوى القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيد/ محيى الدين ياسين، رئيس الوزراء الماليزى منتصف شهر يونيه الماضى والذى تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى، مشيرةً إلى أن العلاقات المصرية الماليزية تشهد فى الوقت الحالى زخماً كبيراً على صعيد التواصل والتنسيق بين قيادتى وحكومتى البلدين الأمر الذى سيسهم فى التوصل إلى مشروعات تعاون حقيقية تلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

وأوضحت جامع أهمية زيادة التعاون بين مصر وماليزيا فى عدد من المجالات على رأسها التصنيع المشترك لزيت النخيل نظراً لما تتمتع به ماليزيا فى هذا المجال وذلك من خلال إقامة مشروع مشترك مع شركات مصرية لنقل التكنولوجيا والخبرة الماليزية إلى مصر، مشيرةً إلى أن اللقاء تناول إمكانية الاستفادة من توافر المطاط بماليزيا حيث تعد المصدر الأكبر فى العالم فى مجال القفازات المطاطية وغيرها من المنتجات التى تتضمن خيوط اللاتكس والإطارات الجديدة والأحذية ومكونات السيارات المطاطية.

ولفتت جامع إلى أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الأخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من الأخشاب خاصة وأن مصر لديها صناعة أثاث متطورة تضاهى المستويات العالمية وهى من الصناعات الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين بالتنسيق مع المكتب التجارى المصرى فى العاصمة الماليزية كوالالمبور لإعطاء دفعة لكافة ملفات التعاون المشتركة وإعداد مذكرة تفاهم إطارية تحدد مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد خير الدين بن أمان، وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزى حرص بلاده على تعميق أطر التعاون مع مصر لا سيما على الصعيد الاقتصادى والصناعى والتجارى وذلك فى ضوء التطور الواضح فى مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر والذى يتجلى فى المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الحكومة وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والتى توفر فرصًا عديدة واعدة للتعاون والاستثمار.

وأضاف بن أمان أن العلاقات بين مصر وماليزيا علاقات قوية وراسخة وتمتد لأكثر من قرن حيث تعتبر ماليزيا مصر من أهم الدول والأسواق فى منطقة الشرق الأوسطة وأفريقيا، مشيرا الى أن ماليزيا تسعى لإفادة مصر من الخبرات الماليزية فى مجال التكنولوجيات الحديثة وخاصةً التكنولوجيا الجديدة التى توصلت إليها ماليزيا مؤخراً فى مجال البناء المقاوم للزلازل.