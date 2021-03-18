اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والمعدنية والآثاث والسيراميك ومستحضرات التجميل
محمد ريحان 2:47 م, الخميس, 18 مارس 21 2:47 م, الخميس, 18 مارس 21

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على النهوض بمختلف القطاعات الصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعدد من المصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وشارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي والعمراني وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.

وقالت جامع إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة القطاعات الإنتاجية المتوافرة في كافة أنحاء الجمهورية والسعي لحل كافة التحديات التي تواجهها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي .

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ولفتت الى حرص الوزارة على دمج كافة الكيانات الانتاجية لمنظومة الاقتصاد الرسمي بهدف مساعدتها على النفاذ للبرامج التمويلية والتدريبية والتسويقية التى تتيحها الدولة وكذا تمكينها من المشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية والتصدير للأسواق الدولية.

وتفقدت الوزيرة خلال الجولة  7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية  بالخانكة تعمل فى مجالات المنتجات الغذائية والصناعات النسيجية ومستحضرات التجميل والزجاج  واللفائف المعدنية والورق والسيراميك، كما عقدت الوزيرة إجتماع موسع مع مستثمرى منطقة الشروق الصناعية وذلك بمقر المبنى الإدارى بمنطقة الصفا الصناعية .

واستهلت الوزيرة الجولة التفقدية بزيارة مصنع لانتاج الحلاوة الطحينية والذى يبلغ رأسماله 80 مليون جنيه ويصنع منتجات الحلاوة الطحينية والعسل الأسود والزيت الحار والسمسم والمصنع مقام على مساحة 2000 متر مربع ويوفر 35 فرصة عمل دائمة و15 فرصة عمل موسمية وينتج للسوقين المحلي والخارجي.

كما تفقدت الوزيرة احدى الشركات النسيجية والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتعمل فى مجال صباغة وتجهيز المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة وتوفر 260 فرصة عمل.

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وتفقدت جامع مصنعاً لانتاج مستحضرات التجميل والمنظفات والذى يعمل في مجالات تصنيع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والمنظفات ويبلغ رأسماله 35 مليون جنيه ويوفر 35 فرصة عمل .

كما قامت الوزيرة بتفقد احدى الشركات المنتجة للزجاج والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتوفر 110 فرص عمل وتعمل فى مجال تصنيع أدوات المائدة الزجاجية وتصدر منتجاتها لأسواق  الدول العربية والتى تشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا وتونس والمغرب والجزائر واليمن .

وتفقدت جامع أيضاً شركة لصناعة المشايات والأرفف واللفائف المعدنية والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه  وتوفر 120 فرصة عمل ، إلى جانب تفقد مصنعاً لانتاج الورق والذى يبلغ رأسماله 100 مليون جنيه 

وفي نهاية جولتها التفقدية قامت الوزيرة بتفقد احدى شركات الخزف والتي تنتج منتجات السيراميك والادوات الصحية ويبلغ رأسمالها 300 مليون جنيه ويوجد بها 11 خط انتاج و7 أفران وتوفر 3514 فرصة عمل وتنتج للسوقين المحلي والعالمي .

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ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والارتقاء بالبنية التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية والتي تشمل تطوير الطرق وتوفير الكهرباء والصرف الصحي والصناعي ، مشيراً الى ان هناك 3,6 فدان بمدينة بنها يمكن استغلالها كمشروعات صناعية مرفقة للشباب بمختلف القطاعات الصناعية.


وأوضح أن المحافظة حريصة أيضاً على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكافة اجهزتها التابعة لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة لدمجها فى المنظومة الرسمية وتحقيق التوافق مع متطلبات الاشتراطات البيئية والدفاع المدني، الامر الذى يسهم فى زيادة معدلات انتاجية هذه المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل امام ابناءالمحافظة .

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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