اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة: وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر

نيفين جامع: القرار يستهدف الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً
محمد ريحان 11:07 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20 11:07 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

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 أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907 ) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة، إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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