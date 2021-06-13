اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة والصناعة تستقبل نظيرها السعودي بمطار القاهرة

الزيارة تستهدف عقد اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك
محمد ريحان 9:18 م, الأحد, 13 يونيو 21 9:18 م, الأحد, 13 يونيو 21

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استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي بمطار القاهرة مساء اليوم- الأحد- والذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ليترأس الجانب السعودي في اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة إلى جانب مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة فقد شارك في مراسم الاستقبال السفير/ اسامة بن احمد نقلي، سفير السعودية لدى مصر، والسفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية وبندر العامرى رئيس الجانب السعودى بمجلس الاعمال المشترك وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى والمستشار تجاري/ أسامة باشا، رئيس المكتب التجاري المصري بجدة.

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ومن المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة والاستثمار السعودي لاستعراض مستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما سيجري الوزير السعودي عدداً من اللقاءات مع بعض مسؤولي الحكومة المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الزخم الكبير الذي يشهده التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة وبصفة خاصة التعاون التجاري لا سيما وأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى الـ5.5 مليار دولار عام 2020.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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