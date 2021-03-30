وزيرة التجارة: نسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إعادة تدوير النفايات الصناعية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تنفيذ نهج متكامل في إدارة النفايات من البداية إلى النهاية، بهدف إحداث تغير شامل لثقافة المجتمع في التعامل مع المخلفات والتخلص منها من خلال إعادة تدويرها واستخدامها، وإعادة هيكلة نظم الإنتاج، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والهادفة إلى الوصول لصفر نفايات.

وقالت الوزيرة، إن النفايات مشروع اقتصادي يحقق عوائد مالية كبيرة بصورة غير متوقعة بخلاف كونه مشروعا قوميا للحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد الضخمة التي يتم التخلص منها دون فائدة، بجانب توفير مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تُستهلك كوحدات دفن بيئي، والقضاء على سمية التربة وتلوث الماء والهواء والتربة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق منصة “دوّر لبكرة” لتدوير المخلفات ودعم البيئة التي أطلقتها شركة بيبسيكو مصر، وشارك في فعاليات المؤتمر ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ويوجين ويليمسن الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، وليلي إسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، وتارا عماد، سفيرة منصة “دوّر لبكرة”، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة،

ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.



وأوضحت أن دور وزارة التجارة والصناعة لا يقتصر فقط على زيادة حجم المشروعات الصناعية بل ايضا العمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات والخطط والسياسات لأصحاب المصالح، وأن تنفيذ عملية الدمج هو من أساسيات خطة عمل الوزارة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، فى ظل التحول التنموى الذى تشهده البلاد، وتحويل المخلفات أصبح ضرورة نتيجة أزمة كورونا التي فرضت نفسها عالميا في إعادة التعامل مع النفايات.

وفى هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة بتبني المشروعات الخضراء والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هى البنية التحتية التى تتضمن إنشاء المصانع والمدافن، والعمل على تشغيل تلك البنية، فضلا عن الدعم المؤسسى الخاص والمشاركة المجتمعية كأساس لعمل المنظومة، مؤكدة اهمية دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئى ومساعدة مؤسسات الدولة للتسريع من إنجاز الخطط والمهام لضمان نجاح تلك المنظومة.

ولفتت إلى أن تبنى مجموعة بيبسي العالمية وبالتعاون مع CID Consulting – التي لها باع كبير في مصر والشرق والأوسط – تنفيذ منظومة تفي بمسؤوليتها الممتدة تجاه البيئة والمجتمع عن طريق دفع عجلة جمع واسترجاع وإعادة تدوير البلاستيك الذى تستخدمه في التعبئة والتغليف، يأتى فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وهدف أساسي في وثيقة مصر الطموحة 2030، التى تحتاج إلى الجهد والعمل، مؤكدة أن تلك التحديات البيئية تتطلب تكاتف المجتمع بأسره، وليس فقط الحكومة أو القطاع الخاص.الذي يساهم في تغطية تكلفة نظافة المدينة والالتزام بسياسة الدولة في مجال الجمع السكنى للمخلفات البلدية، كما يساهم فى جذب شركات أخرى تسعى لإيجاد حلول لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها.

وأضافت الوزيرة أن هذه المنظومة تتناغم مع قانون المخلفات الصلبة الجديد الذي سيحدث نقلة نوعية في ادارة المخلفات، لافتة الي انه جاري التنسيق مع وزيرة البيئة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون بما يحقق أقصى استفادة من بنود القانون ويخدم المنظومة البيئية.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية، من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية وإزالة التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات، مشيرةً إلى أن ضخ شركة بيبسيكو العالمية لاستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار خلال 2020 بالسوق المصرية، يؤكد ثقة من الشركة في السوق المصرية، باعتباره أحد أهم الوجهات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، فضلاً عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الجديدة لتهيئة مناخ الاستثمار في جذب الشركات العالمية للعمل والتوسع بالسوق المصرية.

وأضافت أن اللقاء استعرض أهمية توفير مدخلات الانتاج بالسوق المحلية والعمل علي زيادة نسب المكون المحلي بالمنتجات المصنعة بالسوق المصرية.