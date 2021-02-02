سيـــاســة

وزيرة التجارة : نستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات

و زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامي 2023،2022.
ياسمين فواز 7:17 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21 7:17 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن استهداف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، من بينها إحلال 70 ألف سيارة (55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، 15 ألف سيارة ميكروباص) خلال عام 2021، على أن يتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامي 2023،2022.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال إلقاء بيان وزارتها امام الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن ماسبق يأتي ضمن تنفيذ البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، الذى يهدف إلى إحلال السيارات المتقادمة (ملاكي – تاكسي–ميكروباص) التي مر على صنعها أكثر من 20 عامًا بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

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وأوضحت جامع أنه تم التوافق في المرحلة الأولى من البرنامج على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية.

ولفتت إلي التنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازا من السيارات، بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي تبدأ أسعارها من (155) ألف جنيه، فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على نقل تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.

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ونوهت إلى قيام الوزارة بتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، خلال يناير الماضي، برعاية وحضور رئيس الجمهورية، ومشاركة أكثر من 30 شركة عاملة بقطاع صناعة السيارات وخدمات التحويل.

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بقلم ياسمين فواز

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