اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية فى المحافظات العراقية

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع اعضاء اتحاد الصناعات العراقى سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين القطاع الخاص بالبلدين … وتتفقد جناح المنتجات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولى
محمد ريحان 1:47 م, الأثنين, 5 يوليو 21 1:47 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز الدور المحوري لرجال القطاع الخاص في مصر والعراق للمساهمة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة ، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

وقالت إن القطاع الخاص شريك رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بكل من مصر والعراق ، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم والمساندة من جانب حكومتى البلدين لتوفير البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للمستثمرين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثمارى المشترك ، وإقامة مشروعات مشتركة فى الجانبين .

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جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ونظيرها وزير الصناعة والمعادن العراقى منهل عزيز الخباز بأعضاء اتحاد  الصناعات العراقى برئاسة عادل عكاب ، وقد شارك فى اللقاء وليد اسماعيل سفير مصر بالعراق واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجارى عمرو هزاع مدير إدارة المشرق العربى بالتمثيل التجارى  إلى جانب عدد من رجال القطاع الخاص المصرى .

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون بين اتحادى الصناعات بمصر والعراق وتبادل الخبرات الصناعية ، بما يسهم فى توسيع قاعدة الشراكة الصناعية بين الجانبين ، لافتةً إلى أن  العراق تحتل المرتبة الـ 25 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار في 3500 مشروع وذلك في قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والاستشارات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

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من ناحية أخرى، قامت نيفين جامع يرافقها منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى بتفقد الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي .

وقد شمل الجناح على معروضات تعكس المقومات الصناعية العراقية ومنها منتجات جلدية وكيماوية ودوائية وملابس جاهزة ومواد بناء .

و أشارت جامع إلى أنه تم بحث إمكانية إقامة معارض مصرية متنقلة فى مختلف المحافظات العراقية ، خاصة وأن المنتج المصرى يلقى رواجا وقبولا من المستهلك العراقى .

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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