وزيرة التجارة: فرص استثمارية مشتركة ضخمة بين مصر والإمارات والأردن 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن دول مصر والإمارات والأردن ترتبط بعلاقات وثيقة استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبو ظبي وعمان، كما أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما لتعزيز كافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على فتح مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي خاصة وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات والأردن.

نيفين جامع خلال اللقاءات

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها جامع لوسائل إعلام إماراتية وعربية عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

واوضحت جامع أن الدول الثلاث تربطها علاقات اقتصادية متميزة تستند الى تاريخ طويل من التعاون بين القاهرة وابوظبي وعمان، مشيرةً الى اهمية تنسيق الجهود المشتركة والتعاون الكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشارت الوزيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول الثلاث لزيادة معدلات التبادل التجاري وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري المشترك.

ولفتت جامع الى اهمية توحيد الجهود المشتركة لتوفير احتياجات اسواق مصر والامارات والاردن في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً الى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومات الدول الثلاث لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعوب الثلاثة الشقيقة.

ونوهت الوزيرة الى أهمية تعزيز حركة التجارة البينية المشتركة لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادات الدول الثلاث وذلك من خلال اتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والاماراتيين والاردنيين.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثلاثي فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمعي الأعمال الإماراتي والاردني للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.

وأشارت الى أن العلاقات المشتركة بين مصر والامارات والاردن تشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً يمهد لبدء مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وخاصةً الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

واضافت أن هناك تنسيق دائم بين حكومات الدول الثلاث للبناء على العلاقات الأخوية التي تربط القيادة السياسية بها وتحويل هذه العلاقات الطيبة إلى مشروعات على أرض الواقع.

وقالت جامع إن هناك فرصا متميزة لتعزيز العلاقات متعددة الاطراف على مستوى الدول الثلاث خاصة في المجالات الصناعية والاستثمارية وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الاعمال بمصر والامارات والاردن تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص المصري والاماراتي والأردني.

ونوهت جامع إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث لتعكس مستوى التوافق السياسي ، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين وزارات التجارة بمصر والامارات والاردن للتغلب على الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري وبما يسهم في تيسير نفاذ السلع المتبادلة لاسواق الدول الثلاث.

وحول معدلات التبادل التجاري بين مصر والإمارات والأردن خلال عام 2021، أشارت وزيرة التجارة إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ حوالى 3 مليار و623 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن نحو 900 مليون دولار.