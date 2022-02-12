اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة توجه هيئة التنمية الصناعية بسرعة حل شكوى إحدى المستثمرات في مجمع مرغم 2

فى استجابة عاجلة لشكوى تلقتها الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك
محمد مجدي 7:17 م, السبت, 12 فبراير 22 7:17 م, السبت, 12 فبراير 22

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تلقّت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والصناعة شكوى، صباح اليوم، من نيفين خميس محمد، إحدى المستثمرات بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية والمخصص للصناعات البلاستيكية.

وفور علم نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتى تقوم بزيارة للإسكندرية، اليوم، بهذه الشكوى، وجّهت بالاتصال بالمستثمِرة،

وبالفعل التقت بها وبحثت معها الشكوى، ووجهت اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بسرعة متابعة الشكوي والإسراع في حلها.

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وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على إزالة أية تحديات أمام صغار المستثمرين، ولا سيما المستثمرين الجادّين، سواء كانت هذه التحديات مالية أو فنية؛ وذلك بهدف تشجيع صغار المصنّعين والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الإنتاجية.

من جانبها أعربت المستثمرة عن شكرها لسرعة استجابة الوزيرة واهتمامها بحل مشكلتها فى هذا الوقت القياسى، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء سيكون دافعًا لتشجيع كل المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين، على بدء مشروعاتهم وعدم الخوف من أية تحديات قد يواجهونها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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