وزيرة التجارة توجه هيئة التنمية الصناعية بسرعة حل شكوى إحدى المستثمرات في مجمع مرغم 2

تلقّت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والصناعة شكوى، صباح اليوم، من نيفين خميس محمد، إحدى المستثمرات بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية والمخصص للصناعات البلاستيكية.

وفور علم نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتى تقوم بزيارة للإسكندرية، اليوم، بهذه الشكوى، وجّهت بالاتصال بالمستثمِرة،

وبالفعل التقت بها وبحثت معها الشكوى، ووجهت اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بسرعة متابعة الشكوي والإسراع في حلها.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على إزالة أية تحديات أمام صغار المستثمرين، ولا سيما المستثمرين الجادّين، سواء كانت هذه التحديات مالية أو فنية؛ وذلك بهدف تشجيع صغار المصنّعين والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الإنتاجية.

من جانبها أعربت المستثمرة عن شكرها لسرعة استجابة الوزيرة واهتمامها بحل مشكلتها فى هذا الوقت القياسى، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء سيكون دافعًا لتشجيع كل المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين، على بدء مشروعاتهم وعدم الخوف من أية تحديات قد يواجهونها.