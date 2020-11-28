اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة تفتتح معرض «صنع في مصر» بمتحف القوات الجوية

نيفين جامع: حريصون على تنمية وتطوير الصناعات اليدوية والارتقاء بالتصميمات والمشغولات الحرفية
محمد ريحان 11:46 ص, السبت, 28 نوفمبر 20 11:46 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

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افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة معرض “صنع في مصر” المقام بمقر متحف القوات الجوية، وتنظمه مجلة باشون بالتعاون مع جاليري Art Talks، وتحت رعاية جمعية بنحبك يا مصر للتنمية.

ويتضمن المعرض عددًا من المنتجات الحرفية والتراثية كالأزياء والإكسسوارات والمجوهرات المصرية، إلى جانب بعض التصميمات الفنية والأثاث وسط الطائرات والمروحيات التاريخية بالمتحف.

وقد شارك في مراسم الافتتاح لواء طيار أ.ح مجدي دويدار، مدير متحف القوات الجوية، والمهندسة زينب بشير، رئيس جمعية بنحبك يا مصر للتنمية وسوزان ثابت رئيس تحرير مجلة باشون.

وقالت الوزيرة إن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الخبرات والمهارات الفنية في التصميمات والمشغولات الحرفية، من خلال مشاركة نحو 70 مصممًا وفنانًا، إضافة إلى طلاب مركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة وبنك الكساء المصري.

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وأشارت جامع إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل على النهوض بهذا القطاع الحيوي، وحل المشكلات التي تواجهه باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي تتيح فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين.

لافتةً إلى أن مصر بها نحو 250 تجمعاً للحرف اليدوية والتراثية تضم 120 حرفة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة أطلقت منذ عامين مشروع “كرييتيف ايجيبت” الذي يضم منتجات تراثية متنوعة من أكثر من 140 موردًا إلى جانب حرفيين ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

مشيرةً الى المنصة الإلكترونية التى أطلقها البرنامج تضم حتى الآن نحو 1500 منتج حرفي ويدوي، وهو الأمر الذي يسهم في تسويق هذه المنتجات بالسوقين المحلية والخارجية.

وأوضحت جامع أن المشروعات اليدوية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين، من بينها المرأة التي تتميز بقدرتها على التطوير والتجديد في العمل اليدوي داعيةً العارضين المشاركين بالمعرض للمشاركة بمعرض “تراثنا” الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعتبر أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، خاصة أنه قد تقرر إقامته 4 مرات سنوياً، ليستفيد منه أكبر عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بهذا القطاع.

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وأشادت الوزيرة بجودة المنتجات المعروضة ورقى التصميمات، وكذا التوجه الخيرى لعدد كبير من العارضين بتخصيص عائد البيع لمؤسسات صحية وخيرية لخدمة المجتمع.

مؤكدة أن مثل هذه المعارض تُمثل فرصة جيدة لبث الثقة في شباب المصممين وتشجيعهم على خوض غمار مشروعاتهم الصغيرة وبلورة أفكارهم الناشئة لتصبح مشروعاً قائماً على أرض الواقع.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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