اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة تفتتح المعرض الرسمي للسيراميك بمشاركة 35 من كبريات الشركات المصرية

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية بالاقتصاد القومي والتي توفر الآلاف من فرص العمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل…

محمد ريحان 1:50 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 1:50 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية بالاقتصاد القومي والتي توفر الآلاف من فرص العمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير السيراميك خاصة في ظل توافر كافة المقومات الصناعية والتي تشمل مصادر الطاقة والمواد الخام والعمالة المؤهلة. 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لفعاليات المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية ”سيراميكا ماركت”  والذي يقام خلال الفترة من 4 -7 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات  تحت رعاية وزارتى الصناعة والتموين والذي يعد أكبر معرض للبيع المباشر  للسيراميك والبورسلين المحلى والمستورد ويضم أكبر تجمع للتجار والمستوردين. 

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وقالت الوزيرة إن معرض سيراميكا ماركت يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية حيث يقام مرتين سنوياً منذ عام 2016 ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة في الصناعة وخاصة مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والمطابخ، وتنشيط حركة المبيعات والاستفادة من التخفيضات الحقيقية التي يقدمها العارضون بالمعرض، ودعم حركة التجارة وخاصة لمصانع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، إلى جانب فتح آفاق أسواق أفريقية من خلال السفراء الذين يحرصون على زيارة المعرض سنويا، وتسليط الضوء على مدى تقدم الصناعة المصرية في هذا المجال. 

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وأوضحت جامع أن المعرض في دورته الحالية يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع ويشارك به نحو 35 شركة من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية .

وأشارت الوزيرة إلى ان قطاع صناعة السيراميك يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى أن نسبة المكون المحلى في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، مشيرة إلى أن صادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نحو 92 مليون دولار، كما بلغت صادرات الأدوات الصحية  122 مليون دولار. 

وأضافت أن قطاع مواد البناء من القطاعات الرئيسية فى هيكل الصناعة الوطنية، إذ يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات، لافتةً إلى أن صادرات مواد البناء بلغت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 نحو 4 مليارات و683 مليون دولار. 

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ولفتت جامع إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية من بينها برنامج لمساندة صادرات السيراميك وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم ويسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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