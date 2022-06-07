وزيرة التجارة تصدر قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بهيئة التنمية الصناعية

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، وممثلين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة، الى جانب 3 من الخبراء المتخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وقد نص القرار على بدء العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وقالت جامع في بيان اليوم ان هذا القرار يأتي في اطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ التيسيرات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية بهدف منح الترخيص في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وتكليف التنمية الصناعية في انهاء الاجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والامن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل القانون وتيسير منظومة الاجراءات الامر الذي يسهم في تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي

وفي هذا الاطار اوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن اللجنة ستتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تتضمن تلك الاختصاصات تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام القانون بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية، وتحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.

مشيرَا إلى أن ذلك بجانب تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل، مع جواز وضع اشتراطات ميسرة خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين، ووضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل دوري ومستمر، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال، فضلاً عن وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة.

واشار رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان اللجنة سوف تعقد اجتماعتها بصفة اسبوعية على ان يتم عقد الاجتماع الاول مطلع الاسبوع المقبل، مع رفع تقرير لوزيرة التجارة والصناعة بنتائج اعمال اللجنة يتضمن اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات وفقاً لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية.