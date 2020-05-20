وزيرة التجارة تبحث مع منتجي الملابس تصنيع الكمامات لتلبية احتياجات المواطنين

أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد التى من المقرر بدء تنفيذها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل.

مشيرةً إلى أنه لن يتم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة مع ممثلى قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وممثلى وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لبحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة من هذه الكمامات وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، كما شارك فى الاجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق مع ممثلى قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على البدء فوراً فى تصنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتلبية احتياجات وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لإتاحتها للطلاب خلال امتحانات نهاية العام.

مشيرةً إلى أنه سيتم توفير الكمامة لكل فئات الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة تزامناً مع خطة الدولة للفتح التدريجى لبعض الأنشطة والتعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت جامع إلى أن وزارتى التجارة والصناعة والصحة قد اعتمدتا مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش تمهيداً لتعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج، حيث تضمن الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة إستخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.

من جانبهم، أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة استعدادهم لتلبية احتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقاً لاشتراطات وزارتى الصحة والصناعة.

مشيرين إلى أن جميع الخامات المستخدمة فى تصنيع الكمامات القماش متوافرة، فضلًا عن وجود طاقات تصنيعية كبيرة بالمصانع، وهو ما يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين.

وأشاروا إلى أن هذه النوعية من الكمامات يمكن غسلها لأكثر من 50 مرة، وتوفر درجات حماية مناسبة للمواطنين.