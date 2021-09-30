وزيرة التجارة تبحث مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية فرص إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بمصر

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع أنس سعيد العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية والوفد المرافق له حيث تم استعراض فرص وامكانات التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر و الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة، حضر…

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع أنس سعيد العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية والوفد المرافق له حيث تم استعراض فرص وامكانات التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر و الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء اللواء إيهاب أمين مساعد الوزيرة للشئون الفنية و أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول إمكانية إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية ونظيراتها الإماراتية للإنتاج للأسواق المحلية والتصدير لأسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا والاستفادة من الموقع الإستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية “AF cefta” مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتيح حزمة حوافز متميزة للشركات المنتجة والمصدرة بالسوق المصرية من خلال قانون الاستثمار الجديد والبرنامج الجديد لرد الأعباء ومساندة الصادرات.

وأضافت “جامع” أن السوق الأفريقية تعد أحد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تساند الدولة تكلفة الشحن لأسواق دول القارة بنسبة 80% مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لكافة الشراكات الصناعية المصرية الإماراتية سواء بالسوق المصرية أو بأسواق دول القارة الأفريقية.

وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر و الإمارات العربية المتحدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرةً إلى أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية بالجناح المصري المشارك باكسبو 2020 دبي ومن بينها جلسة تحت عنوان “استثمر في مصر” على هامش فعاليات الإكسبو بمشاركة الشركات المصرية والإماراتية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصرية بهدف تعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وبرامج وحزم الحوافز الاستثمارية والتصديرية التي توفرها الدولة حالياً.

من جانبه أكد أنس العتيبة المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية حرص المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال المصري في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية للإنتاج بالسوق المصرية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المجلس يضم 80 شركة يعمل عدد كبير منها في التصنيع المدني.

واشار إلى أن مصر تمثل وجهة صناعية واستثمارية متميزة حيث تتمتع بكافة مقومات الإنتاج وانخفاض تكلفة التصنيع ، لافتاً إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية سيقوم خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر صناعي استثماري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية لإطلاعها على مزايا وحوافز الاستثمار والإنتاج بالسوق المصري.

ولفت العتيبة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين لخلق إستراتيجية لتشجيع الصادرات الإماراتية للسوق المصري والصادرات المصرية لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن هيئة موانئ دبي أطلقت أول منصة “B2B “بالمنطقة العربية تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك وتشجيع انشاء الشراكات الصناعية بدول المنطقة.

ونوه المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية إلى أهمية إطلاع المجلس على احتياجات الاقتصاد المصرية الصناعية لبدء تدشين شراكات صناعية بين دوائر الأعمال بكلا البلدين مع توفير حوافز غير مسبوقة للشركات المصرية المشاركة في هذه المشروعات.