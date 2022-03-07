وزيرة التجارة تبحث مع سفيرة الإمارات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب استعراض سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن اللقاء أكد أهمية توحيد الجهود المشتركة بين البلدين لتوفير احتياجات السوقين المصرية والإماراتية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومتي البلدين لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين الشقيقين وذلك من خلال إتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والإماراتيين، مشيرةً إلى أن معدلات الصادرات المصرية لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و196 مليون دولار، حيث تتضمن أبرز بنود الصادرات مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.

ومن جانبها أكدت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوظبي والتي تدعمها علاقات العروبة والجوار والعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، مشيرةً إلى حرص بلادها على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يعود بالنفع على واقتصادي وشعبي البلدين.

وأشادت بالمشاركة المصرية الفريدة بفعاليات إكسبو 2020 دبي وذلك بجناح متميز ظل محط أنظار العالم منذ بدء فعاليات الاكسبو وحتى الآن، مشيرةً إلى أن الجناح المصري يعد أحد أهم الأجنحة المشاركة في الاكسبو والذي حظى باهتمام جميع رواده، كما استقبل عددا كبيرا من الزيارات الرسمية.

ونوهت الكعبي إلى إمكانية الاستفادة من السوق الإماراتية كمحور لنفاذ صادرات المشروعات المصرية الإماراتية المشتركة لأسواق دول منطقة الخليج العربي ودول جنوب شرق آسيا وكذا الاستفادة من السوق المصرية كبوابة لنفاذ الصادرات الإماراتية لأسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من التسهيلات والمعاملات التفضيلية التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA للصادرات المصرية، فضلاً عن إمكانية إقامة استثمارات مصرية إماراتية مشتركة في دول ثالثة.

وأعربت السفيرة الإماراتية عن رغبة بلادها في توسيع المشاركة الإماراتية بمعرض تراثنا وذلك في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها المعرض عام بعد عام، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك حرفا وصناعات يدوية أصيلة ترقى للمستويات العالمية، مشيرةً الى أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من المستثمرين الإماراتيين للمشاركة بفعاليات المعرض بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للعمل في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية في مصر.