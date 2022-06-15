وزيرة التجارة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين منظمات الأعمال المصرية والروسية

فى إطار زيارتها الحالية لمدينة سان بطرسبرج للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى، والذى يُعقد خلال الفترة من 15- 18 يونيو الحالى، عقدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عددًا من اللقاءات مع عدد من رؤساء وممثلى مجتمع الأعمال الروسى استهدفت استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرى وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص فى البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، شارك فى اللقاءات السفير نزيه التجارى سفير مصر بموسكو والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وقد استهلّت الوزيرة سلسلة اللقاءات بعقد جلسة مباحثات مع السيد/ شامل أورلوف رئيس الجانب الروسى بمجلس الأعمال المصرى الروسى المشترك، تناولت أهمية تفعيل دور المجلس للحفاظ على معدلات التجارة البينية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين،

وبصفة خاصة فى المجالات التى تتميز بها الدولتان بمزايا تنافسية، كما استعرض الاجتماع رغبة الجانب الروسى فى تنظيم بعثات تجارية لمجتمع الأعمال إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما عقدت جامع لقاء موسعًا مع السيد/ فيدتوف إيفان، مدير رابطة الأقاليم الابتكارية الروسية، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون بين الشركات الروسية المتواجدة بالأقاليم أعضاء الرابطة والشركات المصرية، ولا سيما فى مجالات الصناعات التكنولوجية،

كما استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، خاصة أن هذه النوعية من المشروعات تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصرى.

وشملت سلسلة لقاءات وزيرة التجارة والصناعة لقاء مع كل من السيد/ فلاديمير فلاديميروف محافظ إقليم ستافروبول الروسية والسيد/ جروديف فاسيلى وزير الاستثمار بمقاطعة سخالين،

حيث تناول اللقاءان بحث الاستفادة من القدرات الإنتاجية الخاصة بإنتاج الحبوب والزيوت بمقاطعة ستافروبول الروسية، وإمكانية تصدير هذه المنتجات للسوق المصرية،

فضلًا عن استعراض المقومات الاقتصادية لمقاطعة سخالين وفرص وإمكانيات تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك بين المقاطعة ومصر خلال المرحلة المقبلة.