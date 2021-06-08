استثمار

وزيرة التجارة : بروتوكول مشترك بين وزارتي الإسكان والصناعة لتفعيل قانون تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وكشفت عن إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية
ياسمين فواز 6:13 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 6:13 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصلا دائما مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية، وكشفت عن إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

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ولفتت نيفين جامع، إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع.

وأكدت أن كافة الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.

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وشهد اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان ، برئاسة معتز محمود، حالة استياء بسبب تغيب وزير التنمية المحلية عن الحضور، وعدم إرسال من ينوب عنه.

وأكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، في بداية الاجتماع أنه سيخاطب رئيس المجلس بسبب هذا التقصير.

وشدد رئيس اللجنة على جميع الوزراء، احترام القواعد الخاصة بمناقشة الملفات والموضوعات الهامة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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