وزيرة التجارة السودانية : توافق فى الرؤي مع مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكدت أمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين السودانية أن انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية يعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر والسودان ويؤكد استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.

ولفتت إلى دور اللجنة في تحقيق نتائج إيجابية في ملفات التعاون بين البلدين خاصة في ضوء توافق الرؤى على مستوى القيادة السياسية وحكومتي البلدين.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية العمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل حركة رجال الاعمال وانسياب حركة التجارة البينية في السلع والخدمات لمستويات ترقى لطموح البلدين الشقيقين.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات والتدريب.

ولفتت صالح إلى أن هناك فرصاً متميزة امام الصادرات المصرية بالسوق السوداني والذي يعد احد الاسواق الرائدة للمنتجات المصرية والتي تلقى قبولاً كبيراً لدى المستهلك السوداني.

وأشارت إلى أن السودان تمثل بوابة للصادرات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية كما تعد مصر بوابة للصادرات السودانية للاسواق الاوروبية