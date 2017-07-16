وزيرة التجارة الخارجية السويدية تزور مصر نوفمبر المقبل

هاجر عمران:كشف رادوسلاف زيفكوفيش، السكرتير الأول فى سفارة السويد لدى القاهرة عن الشئون الاقتصادية والثقافية والسياسية، عن زيارة آنا لينده وزيرة التجارة الخارجية لبلاده إلى مصر خلال شهر نوفمبر، وهى زيارة على مستوى رفيع؛ وتأتى لمتابعة زيارة تمت منذ عام تقريبا من تاريخ الزيارة المرتقبة.وأضاف أن بلا

هاجر عمران:

كشف رادوسلاف زيفكوفيش، السكرتير الأول فى سفارة السويد لدى القاهرة عن الشئون الاقتصادية والثقافية والسياسية، عن زيارة آنا لينده وزيرة التجارة الخارجية لبلاده إلى مصر خلال شهر نوفمبر، وهى زيارة على مستوى رفيع؛ وتأتى لمتابعة زيارة تمت منذ عام تقريبا من تاريخ الزيارة المرتقبة.

وأضاف أن بلاده تستهدف تعزيز العلاقات التجارية مع مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتم العمل عليه خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد زيفكوفيش فى تصريحات لـ”المال” أن مصر هى البلد الأهم لبلاده على المستوى التجارى فى أفريقيا، والثانية فى منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بحجم التبادل، مضيفا أن الشريك المحلى يأتى ضمن قائمة الدول الـ 20 التى تركز عليها السويد فى تنمية حجم التجارة.

وتابع: نتطلع إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السويد أيضا، ونعتقد أن المنتجات المصرية لها فرص كبيرة للنمو فى المستقبل والتمتع بتنافسية أكبر لأننا نعلم أن الصادرات مهمة للاقتصاد المصرى بشكل عام، خاصة فى توفير فرص عمل للشباب، وتقوية وضع العملة الصعبة.

وأشار زيفكوفيش إلى أن حجم التجارة البينية يقدر بأكثر من مليار دولار، مؤكدًا أن وتيرة الصادرات السويدية إلى مصر والواردات شهدت زيادة طفيفة عن الأعوام السابقة، مؤكدا أن الزيارات التى ترتبها السفارة سواء من مصر إلى السويد أو العكس تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز حجم التبادل التجارى.

وأوضح السكرتير الأول فى سفارة السويد لدى القاهرة، أن السفارة تخطط لزيارة وفد مصرى إلى السويد خلال الخريف المقبل، مشيرا إلى أن العمل مستمر فى البحث عن فرص للمشاركة فى الصحة والطاقة المتجددة، مؤكدا أهمية زيارات رجال الأعمال المتبادلة.

ولفت زيفكوفيش إلى أن الشركات السويدية مهتمة بالفعل بالسوق المصرية، حتى أنه بعد الثورة تم إعلان شركة الكترولوكس عن استثمارها محليًّا، وتابع: من المشجع أن نرى تطورات مهمة لوضع الاستثمار فى السوق، ومنها قانون الاستثمار الجديد، مشددا على أهمية تحسين بيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: نعلم أن الحكومة قامت ببعض المجهودات فى هذا الصدد، ولمسناها بالفعل، ونأمل فى المزيد من إجراءت تحسين المناخ، مشيرا إلى أن ما تم يعطى إشارة إضافية للشركات للبحث عن الفرص المتاحة فى السوق.

وقال زيفكوفيش إن الاستثمارات السويدية قد تكون أبطأ من استثمارات بعض الجنسيات الأخرى ولكنها مستدامة، وحينما تتخذ قرارها بالمجىء إلى السوق فإنها تمكث، متابعا: لدينا شركات هنا تعمل منذ زمن بعيد مثل إريكسون.

وقدر أعداد الشركات السويدية فى مصر بنحو 40 شركة، وتابع: نأمل أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى أعداد الشركات وضخ حجم أكبر من الاستثمارات.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت إجراء مناقشات من بعض شركات بلاده للاطلاع أكثر على الفرص المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس، ولكنها لم تترجم بعد إلى اتفاقات بعينها، موضحا أن الشركات المشار إليها تعمل فى مجال الاتصالات والطاقة، وتابع: آمل أن يتم الإعلان عن اتفاقات بعينها فى هذا الصدد.