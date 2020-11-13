اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة : استلام الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2021 أبرز فعاليات زيارة الإمارات

وزيرة التجارة والصناعة تغادر القاهرة متوجهةً إلى العاصمة الإماراتية دبي
محمد ريحان 2:49 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 2:49 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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تتوجه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ستجري مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين الإماراتيين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، كما ستترأس الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وستشارك فى مراسم استلام مبني الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2021.

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ومن المقرر أن تعقد الوزيرة خلال الزيارة لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع عدد من رؤساء كبريات المؤسسات الإماراتية المعنية بتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة، كما ستقوم الوزيرة بجولة ميدانية في مجمع دبي للاستثمار وهو أكبر مجمع استثماري متكامل بالشرق الأوسط.

كما تعقد جامع خلال الزيارة أيضاً لقاءً مع رئيس غرفة الشارقة للتجارة والصناعة ، وكذا مع مسئولي صندوق أبوظبي للتنمية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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