اقتصاد وأسواق

وزيرة التجارة : إنشاء قاعة مؤتمرات بمدينة جوبا لتكون مقرًا دائمًا لعرض المنتجات المصرية

لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان من السلع والمنتجات
محمد ريحان 5:29 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 5:29 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تقرر إنشاء قاعة مؤتمرات مصرية بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لتكون مقرًا دائمًا لعرض المنتجات المصرية، لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان من السلع والمنتجات، حيث سيتم إنشاء القاعة من خلال القطاع الخاص المصرى.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها فى افتتاح معرض “صنع فى مصر” بمدينة جوبا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء أول فرع للبنك الأهلى المصرى بدولة جنوب السودان، والذى سيتم افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيكون له دور كبير فى تعزيز حركة التجارة بين البلدين .

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ولفتت جامع إلى أن الشركات المصرية المشاركة بمعرض صنع فى مصر أجرت مباحثات مع عدد من الشركات الجنوب سودانية، وهناك اتفاقات مبدئية لبدء تصنيع مشترك لبعض المنتجات ، وهو الامر الذى يسهم فى تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين ، وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية لسوق جنوب السودان.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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