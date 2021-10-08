وزيرة التجارة: أكثر من 50 ألف زائر للجناح المصرى خلال أسبوع من الافتتاح الرسمى لـ اكسبو دبي

اعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو 2020 دبى شهد إقبالاً غير مسبوق من الزائرين خلال الأسبوع الأول من المعرض، حيث بلغ عدد زوار الجناح حتى الآن نحو 50 ألف زائر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعله أحد اكثر الأجنحة جذباً للزائرين.

وقالت الوزيرة إنها لمست خلال افتتاحها للجناح المصرى منذ أيام قليلة اهتماما كبيرا من الزائرين بالجناح المصرى، حيث عبروا عن انبهارهم بمحتويات الجناح ومدى التقدم الذى تشهده مصر حالياً.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى، أن هذا الإقبال الكبير منذ بداية إكسبو يعود إلى المحتوى الفريد الذي يتمتع به الجناح المصري وأهمها التابوت الأثري الذي يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، إضافة إلى العرض الجذاب لكل التطورات التي تشهدها مصر حاليًا في كل ميادين الحياة، وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، عبر شاشات تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة.

وأضاف المفوض العام للمشاركة المصرية بالاكسبو أن مصر تستهدف أن يحافظ الجناح المصري بإكسبو على هذه الوتيرة من الإقبال المتزايد، لا سيما من خلال إثراء المحتوى، خاصةً مع بدء الفعاليات التي ستقام داخل الجناح والتي ستتضمن ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات.