وزيرة البيئة: 313 مليار دولار خسائر عالمية بسبب التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خسائر اقتصادية عالمية تقدر بنحو 313 مليار دولار، بالإضافة إلى وفاة 250 ألف شخص سنويا بسبب التغيرات المناخية، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزيرة أن هناك تغيرات مناخية حادة يشهدها العالم، منها ارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات التى تتعرض لها بعض البلدان ومن المتوقع أن تزداد مع الأعوام المقبلة.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والمنعقدة حاليا، تحت شعار «نحو التغيير الفعال» بنسختها الأولى.

تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان «الحد من المخاطر على الجوانب الصحية» حيث يتعمق المشاركون في عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض.

بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية، وتشمل محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، و تعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة والأمراض المرتبطة بالتدخين.