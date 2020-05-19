وزيرة البيئة : 29 مليون جنيه لتوفير مهمات الوقاية لـ 11 ألف عامل بمنظومة النظافة في 4 محافظات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثامن للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أنه سيتم تخصيص 29 مليون جنيه من ميزانية البرنامج الوطنى التابع للوزارة لدعم ما يقرب من 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات بمهمات الوقاية من جهات حكومية ومجتمع مدنى للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بالمحافظات الأربع التابعة للبرنامج.

وشددت على استمرار التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التى يتم عزلها وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية لنقل المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى والتخلص الآمن منها من خلال المعدات التي تم دعم المحافظات بها من خلال البرنامج الوطني للمخلفات .

جاء ذلك بمشاركة اللواء عصام سعد الدين محافظ أسيوط واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أوفا جيلين رئيس التعاون الألمانى الإنمائى فى مصر ورئيسى جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى ممثلى الجهات من شركاء التنمية والجهات الاستشارية للبرنامج .

وقد ناقشت اللجنة فى اجتماعها خطط وإجراءات البرنامج الوطنى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتبعة وأجهزة الوقاية الشخصية للعاملين فى منظومة المخلفات حفاظا على سلامتهم ، وجهود وحدات المخلفات الصلبة اثناء الحظر وعزل القرى، وذلك بالمحافظات الأربع التابعة للبرنامج (قنا/أسيوط/الغربية/ كفرالشيخ).

وأشارت فؤاد إلى الخطوات القادمة التى ستتم بالتعاون مع المحافظين ومنها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات ومنشآت البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير التى يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطنى على مستوى المحافظة ، واستخدامها الاستخدام الأمثل، كما أكدت الوزيرة أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على العمل فى مجال إدارة المخلفات بمختلف أنواعها بهدف تطوير المنظومة.

واوضحت وزيرة البيئة ان الإجتماع تناول خطة عمل البرنامج الحالية والمستقبلية وما تم إنجازه من أعمال وخطوات فعالة للنهوض بمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربع، من خلال تقديم الدعم الفنى لوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات ودعم القطاع الخاص للتنمية فى مجال المخلفات الصلبة إلى جانب الدعم المؤسسى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

تشكيل لجنة لمتاعبة إجراءات السلامة للعاملين

وتم الاتفاق على تشكيل لجان بالمحافظات لأعمال المتابعة للتشغيل والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمنشآت البنية التحتية، وسرعة استصدار قرارات الترخيص وتوصيل كافة المرافق للمواقع ، وتشكيل لجان لأعمال الطرح والمناقصات لمنشآت البنية التحتية للبرنامج الوطني بالمرحلة الثالثة وضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج .

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية من هيئة التعاون الدولى الألمانى “giz” وبنك التعمير الألمانى “KFW ” والإتحاد الأوروبي “EU “وهيئة المعونة السويسرية “SECO” فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربع.