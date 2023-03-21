وزيرة البيئة: 28 مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص في ملف تغير المناخ حتى 2030

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن فرص استثمارية للقطاع الخاص فى ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف بلغت نحو 28 مليار دولار حتي عام 2030.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق اول وحدة للاستثمار البيئي بالوزارة، إن الوزارة تعكف دائماً للبحث عن الفرص الاستثمارية فى البيئة أو فى ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع.

وذكرت وزيرة البيئة، أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة، وأن ينظر للبيئة على أنها معرقل للاستثمار والتنمية، واستطعنا بالعمل والجهد أن نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

وتابعت أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الأكاديمين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة، ورؤساء الأجهزة ووزراء البيئة السابقين، ومنظمات المجتمع المدنى، وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدنى والبنوك التتموية الدولية.

وتابعت أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، وخلال هذا المشوار ساعدتنا تقرير البنك الدولى والتى أوضحت أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر وصلت لحوالى 1.35% من الناتج المحلى وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة للاقتصاديين، وكذلك التقرير التحليلى للبنك الدولى “CCDR”.