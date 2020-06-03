وزيرة البيئة : يجب غسل الكمامة والجوانتي بالماء والصابون قبل التخلص منهما

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه يجب غسل الجوانتى والكمامة التى يرتديها المواطن بالماء والصابون قبل التخلص من تلك المخلفات وإلقائها بشكل آمن في القمامة وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع نقل العودى. وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج…

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه يجب غسل الجوانتى والكمامة التى يرتديها المواطن بالماء والصابون قبل التخلص من تلك المخلفات وإلقائها بشكل آمن في القمامة وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع نقل العودى.

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أنه يجب تقطيع الكمامة والجوانتي قبل إلقائها في القمامة وذلك لمنع استخدامها مرة أخرى من بعض الأشخاص الذين يجمعونها ويقومون بإعادة بيعها .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الدولة للإعلام تقوم بنشر فيديوهات توعوية للوقاية من فيروس كورونا وطرق خلع والتخلص من النفايات الطبية مثل الجوانتي والكمامات على أن يتم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية.

وأكدت أن هناك لجنة للنفيات الطبية تختص بالتخلص من تلك المواد الخطرة من المستشفيات عبر أشخاص بعينهم يقومون بجمعها للتحلص منها بشكل آمن .

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.