وزيرة البيئة: وحدة الاستثمار البيئي تهدف إلى فتح أسواق للاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إنشاء وحدة الاستثمار البيئى بالوزارة تهدف إلي فتح أسواق للاقتصاد الأخضر والاستثمارات المستدامة.

وأضافت فؤاد، خلال كلمتها، أن إطلاق وزارة البيئة اليوم لوحدة الاستثمار البيئي والمناخي يعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذى يمتد منذ التسعينيات حتى الآن، من خلال التعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المستدامة.

وتابعت أن الوحدة الجديدة تستهدف تعزيز زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

وأضافت أن الوحدة تهيئ المناخ الداعم للاستثمار البيئي والمناخي ليصبح نسيجاً أساسياً للسوق المصرية.

