وزيرة البيئة: «نوفى» يهدف لخفض ما يعادل 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مجموعة من الرسائل الهامة.

واوضحت وزيرة البيئة خلال المائدة المستديرة الأولى على مجموعة من الرسائل، منها ” بفضل اهتمام القيادة السياسية، أصبح تغير المناخ حاليًا في مصر في قلب عملية التنمية”.

وتابعت: إن التحول الأخضر في مصر هو رحلة طويلة من خلق البيئة الداعمة، وبناء القدرات الوطنية، وزيادة الوعي.

وذكرت وزيرة البيئة اننا بدأنا تغيير طريقة التفكير وجذب المواطنين للاهتمام بالموارد الطبيعية، وتنفيذ مشروعات رابطة الطاقة والمياه والغذاء هي خطوة أولى لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة.

وأكدت أن برنامج “نُوَفّي” ليس مجرد برنامج وإنما تحدٍّ يمكن أن يتحول إلى حزمة من المشروعات النظيفة الخضراء والزرقاء، التي تقوم على تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وتوقعت أن يعمل برنامج : “نوفى” على تقليل ما يعادل 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ويستفيد منه 30 مليونًا مواطن على الأقل.