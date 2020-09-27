استثمار

وزيرة البيئة : نفذنا 36 مشروعا لخفض التلوث في القاهرة بتكلفة 328 مليون دولار

وتعمل وزارة البيئة دمج المعايير البيئية كافة المشروعات التنموية لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لخفض معدلات التلوث
عصام عميرة 2:19 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 2:19 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد،  إنه تم تنفيذ 138 مشروعا للتوافق البيئي خلال الثلاث سنوات الماضية،واستحوذت القاهرة علي 36 مشروعا بتكلفة 328 مليون دولار.

وأضافت وزيرة البيئة في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات التنموية ومنها مشروع مجمع مسطرد للتكرير، أن الوزارة تعمل علي تحقيق التكامل بين الطاقة والصناعة والبيئة وذلك للحفاظ علي الكوادر الطبيعية وعدم استنزافها، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

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وأكدت وزيرة البيئة، أن القيادة السياسية قدمت دعما غير محدود للقضايا البيئية لمواجهة تدهور موارد الطبيعية والحد من التلوث والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع الوعي البيئي لكافة الفئات والتوجه للتنمية الاقتصادية الخضراء.

وتستهدف وزارة البيئة زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لنوعية الهواء إلى 120 محطة خلال 2030، وبلغ عدد المحطات 102 محطة بنهاية 2019، ضمن مخطط تحسين جودة الهواء ورصد معدلات التلوث.

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وكانت قد أعلنت وزارة البيئة فى تقرير حصاد 2019 ، حصلت “المال” على نسخة مؤخرا ، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية 2030، لافته إلى أنه لاول مرة يتم تحديد هدف محدد رقمياً لخفض معدلات التلوث.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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