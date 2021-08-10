استثمار

وزيرة البيئة: نسعى لاقتناص حصة من مخصصات «المناخ الأخضر» لتمويل مشروعات بقيمة 500 مليون دولار

بعد موافقة الصندوق على تمويلات جديدة للدول النامية
عصام عميرة 7:50 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 7:50 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن مباحثات مع صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، يتم بمقتضاها حصول مصر على جزء من تمويل مشروعات جديدة لمواجهة الاحتباس الحرارى، ضمن مخصصات الصندوق لدعم الدول النامية بقيمة 500 مليون دولار.

وأضافت «فؤاد» لـ«المال» ان صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة ساهم فى دعم عدة مشروعات تنموية فى مصر، منها مشروع الدلتا، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع NAP الذى تم توقيعه مؤخرا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة.

ووافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر (GCF)، التابع للأمم المتحدة ومقره كوريا الجنوبية ، على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمشاريع وبرامج جديدة يتم ضخها على الدول النامية.

اقرأ أيضا  صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سيدي براني بمطروح

وأوضحت أن مصر تعد من الدولة المستفيدة من مساهمات صندوق المناخ الأخضر، من خلال الحصول على تمويل لتنفيذ مشروعات تخدم التكيف والتخفيف، منها %50 تخفيف، و %50 تكيف، إضافة إلى مواجهة المشاكل المرتبطة بالتغير المناخى.

وأعلنت وزارة البيئة موافقة صندوق المناخ الأخضر فى يوليو الماضى، على مشروع «خطط التكيف الوطنية فى مصر» (NAP)، ويتم تنفيذه على مدار أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى حوالى 3 ملايين دولار، لوضع خطة وطنية للتكيف، وهى عملية شمولية تضم كافة الجهات الوطنية وشركاء المصلحة المعنيين.

اقرأ أيضا  باستخدام عربة ذكية.. نقل «مركب خوفو» إلى المتحف المصري الكبير الليلة

وتابعت «فؤاد» بأن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يقوم برعاية هذا المشروع والبناء على نتائجه من خلال لجنة تابعة للمجلس خاصة بالخطة الوطنية للتكيف، متمنية مزيدا من التعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع الذى يعتبر بداية لعملية مهمة يتم تحديثها وفقا للمستجدات والأولويات الوطنية.

وأوضحت اننا نعمل على تقديم إرشادات واضحة إلى صندوق المناخ الأخضر حول كيفية توفير التمويل اللازم للسياسات والمشاريع والبرامج التى تحددها برامج العمل الوطنية بطريقة سريعة مع إجراءات أقل تعقيدا، والعمل على إيجاد طريقة ملموسة للمضى قدما نحو تخصيص موارد مالية محددة لتنفيذ خطط التكيف الوطنية.

اقرأ أيضا  أحفاد «صبور» يقتحمون المجال الصناعى.. ويضيفون مجالا جديدا للعائلة

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

«القابضة للتشييد» تتسلم 540 مليون جنيه من صفقة بيع «أرض ماسبيرو»

أحمد عاشور 8:57 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

نيفين جامع: إنتاج السيارة البيك أب «EM» محليا خطوة لتعميق الصناعة الوطنية والتحول نحو الطاقة النظيفة

أحمد اللاهوني 8:55 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

«عابدين للأوانى المنزلية» تضخ استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه

المال - خاص 7:56 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

بالتعاون مع الإمارات.. الإنتاج الحربى تؤسس شركة لتصنيع سيارة «بيك أب EM»

أحمد اللاهوني 7:47 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

مدبولي يتابع خطط التوسع في المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية

هيثم سمير 5:17 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سيدي براني بمطروح

محمود محسن 4:38 م, الأثنين, 9 أغسطس 21