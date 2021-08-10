وزيرة البيئة: نسعى لاقتناص حصة من مخصصات «المناخ الأخضر» لتمويل مشروعات بقيمة 500 مليون دولار

كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن مباحثات مع صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، يتم بمقتضاها حصول مصر على جزء من تمويل مشروعات جديدة لمواجهة الاحتباس الحرارى، ضمن مخصصات الصندوق لدعم الدول النامية بقيمة 500 مليون دولار.

وأضافت «فؤاد» لـ«المال» ان صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة ساهم فى دعم عدة مشروعات تنموية فى مصر، منها مشروع الدلتا، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع NAP الذى تم توقيعه مؤخرا بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة.

ووافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر (GCF)، التابع للأمم المتحدة ومقره كوريا الجنوبية ، على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمشاريع وبرامج جديدة يتم ضخها على الدول النامية.

وأوضحت أن مصر تعد من الدولة المستفيدة من مساهمات صندوق المناخ الأخضر، من خلال الحصول على تمويل لتنفيذ مشروعات تخدم التكيف والتخفيف، منها %50 تخفيف، و %50 تكيف، إضافة إلى مواجهة المشاكل المرتبطة بالتغير المناخى.

وأعلنت وزارة البيئة موافقة صندوق المناخ الأخضر فى يوليو الماضى، على مشروع «خطط التكيف الوطنية فى مصر» (NAP)، ويتم تنفيذه على مدار أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى حوالى 3 ملايين دولار، لوضع خطة وطنية للتكيف، وهى عملية شمولية تضم كافة الجهات الوطنية وشركاء المصلحة المعنيين.

وتابعت «فؤاد» بأن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يقوم برعاية هذا المشروع والبناء على نتائجه من خلال لجنة تابعة للمجلس خاصة بالخطة الوطنية للتكيف، متمنية مزيدا من التعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع الذى يعتبر بداية لعملية مهمة يتم تحديثها وفقا للمستجدات والأولويات الوطنية.

وأوضحت اننا نعمل على تقديم إرشادات واضحة إلى صندوق المناخ الأخضر حول كيفية توفير التمويل اللازم للسياسات والمشاريع والبرامج التى تحددها برامج العمل الوطنية بطريقة سريعة مع إجراءات أقل تعقيدا، والعمل على إيجاد طريقة ملموسة للمضى قدما نحو تخصيص موارد مالية محددة لتنفيذ خطط التكيف الوطنية.