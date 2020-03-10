وزيرة البيئة: نستهدف الاستفادة من 88 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويًا

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر بها 88 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويًا، وذلك بعد إنهاء الدراسات الفنية لمعرفة حجم تلك النفايات.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها على هامش إطلاق استراتيجية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، أننا نعمل مع شركاء المشروع من وزارة الاتصالات والسفارة السويسرية لضمان تحقيق تنمية مستدامة في المشروع.

وذكرت وزيرة البيئة، أنه تم إصدار رخصة لـ6 مصانع متخصصة لتدوير المخلفات الإلكترونية ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات.

وأضافت أن المخلفات الإلكترونية تنقسم الي جزأين أحدهما قابل للاستفادة، وآخر يحتاج إلى دفن آمن بالطرق العلمية.

مشيرة إلى أن المخلفات الإلكترونية أشد خطرًا من المخلفات البلدية والبلاستيكية.

محمود جمال وعصام عميرة