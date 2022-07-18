وزيرة البيئة : نحرص على التعاون مع كل الوزارات من أجل خروج مؤتمر المناخ بالشكل الذى يليق بمصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر المناخ الـ27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.

فى بداية اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر لوزير الشباب والرياضة وفريقه المُعاون على الجهد المبذول من أجل دمج الشباب بقضية تغير المناخ على المستوى الوطني والتحضير لمؤتمر شباب المناخ الـCOP 17،

مؤكدة حرص وزارة البيئة على التعاون مع جميع الوزارات وفقًا لأدوار ومسئوليات كل وزارة من أجل العمل على خروج مؤتمر المناخ المقبل “COP 27” بالشكل الذى يليق بمكانة مصر.

وذلك بحضور ممثل عن وزارة الخارجية ومن وزارة البيئة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، والدكتور كريم مرسى مستشار وزيرة البيئة، والدكتورة رنا علاء، والأستاذ محمد معتمد معاون الوزيرة،

ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور مصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ومصطفى عز العرب منسق تحضيرات قمة المناخ بوزارة الشباب والرياضة.

مؤتمر المناخ يحتاج لعدد من المتطوعين الشباب

وخلال الاجتماع أوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ يحتاج إلى عدد من المتطوعين الشباب الذين تم تدريبهم من قبل وزارة الشباب للمشاركة فى النواحي التنظيمية، خلال مؤتمر المناخ المقبل،

حيث تحتاج منظمة الأمم المتحدة إلى حوالي 260 متطوعًا بمواصفات ومؤهلات محددة، كما يحتاج الجزء التنظيمي للمؤتمر إلى ما يقرب من 1000 شاب.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة الأيام الموضوعية التى سيتضمنها مؤتمر المناخ؛ ومنها يوم الشباب، وضرورة إعداد ورقة عمل تشمل الموضوعات التى سيتضمنها، اليوم، والإجراءات اللوجستية الخاصة به لإظهار مدى اهتمام ووعي الشباب المصرى بقضية التغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى الحوار الوطنى الذى يتم تنفيذه بكل محافظات الجمهورية بمشاركة الأزهر والكنيسة والذى يتضمن كل فئات المجتمع من الشباب والمرأة والصيادين والنقابات العمالية ورجال الدين وغيرهم،

حيث يتضمن ندوات حول قضية التغيرات المناخية تهدف إلى رفع الوعي بهذه القضية، كما يتم خلاله تبادل الأفكار والآراء والاستفادة من الأفكار التي تطرحها الفئات المختلفة.

وأعربت وزيرة البيئة عن اهتمامها بالمشاركة فى مؤتمر شباب المناخ الـ”COP 17″، والذي سيعقد قبل مؤتمر المناخ COP 27، مؤكدةً أهمية المقترحات والأفكار التي يطرحها الشباب خلال هذا المؤتمر حول قضية التغيرات المناخية والتى سيتم الاستفادة منها خلال مؤتمر المناخ.

من جانبه جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على التكامل والتنسيق الكامل والعمل المشترك والبناء مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وخاصة وزارات الخارجية والبيئة والنقل،

مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في اللجنة العليا المعنية بقمة المناخ برئاسة دولة رئيس الوزراء تعمل بكامل جهدها وطاقتها بتوجيهات فخامة الرئيس على الإعداد الجيد لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة،

لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على ضمان تقديم الدعم المناسب لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للمشاركة في الحدث الهام على المستويين الدولي والمحلي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من مؤتمر شباب المناخ COY هو تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميًّا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية،

وأنه فرصة جديدة لتلاقي شباب العالم على أرض مصر بعد منتدي شباب العالم، مما يبرهن على أن مصر هي أرض التلاقي للشباب من كل أنحاء العالم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مؤتمر شباب المناخ COY يقام في المدينة التي يقام فيها مؤتمر الأطراف، ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم،

ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطراف COP، مشددًا على ضرورة الإعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعي لدى الشباب في مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعي.

جدير بالذكر أن مؤتمر شباب المناخ COY هو مؤتمر الشباب الرسمي الذي تعتمده اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي ينعقد بمشاركة ما يقرب من 2000 مشارك من أنحاء العالم، على هامش قمة الدول الأعضاء بالاتفاقية COP والذي تستضيفه شرم الشيخ، هذا العام.