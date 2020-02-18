وزيرة البيئة : نتعاون مع «الصحة والكهرباء والاتصالات» للتخلص من المخلفات الخطرة

كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم العمل مع كل الجهات الشريكة، منها وزارة الاتصالات، فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، و«الصحة» للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ونتعاون مع «الكهرباء» للتخلص من بعض زيوت المحولات الكهربية، والتخلص من الجزء المتبقي من المبيدات الخطرة والملوثة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك تواصلًا مستمرًا مع وزارة الصناعة والتجارة لإنهاء إجراءات السلامة والتوافق البيئي للمصانع والمناطق الصناعية.

جاء ذلك إعلان وزارة البيئة عن تفاصيل التخلص الآمن من حوالى 470 طناً من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة التي كانت موجودة بأحد المخازن بمنطقة الصف بالجيزة، خلال احتفالية نظمتها البيئة، اليوم، من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لها.

وذكرت وزيرة البيئة ، إن إجراءات التخلص من تلك المبيدات والبالغة 470 طنًا، استغرقت 30 شهرًا بالتنسيق مع البنك الدولي ووزارة الزراعة، ومرفق البيئة العالمي، وذلك لوضع أفضل الدراسات العلمية والإعلان عن مناقصة عالمية للتخلص منها وتخزينها ونقلها خارج البلاد.