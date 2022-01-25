وزيرة البيئة : نتطلع لنموذج رائد في الشراكة المصرية الأمريكية لدعم العمل المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الجلسة الختامية لمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان “دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ”، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27.

وشارك فيه كوكبة رفيعة من المتحدثين؛ على رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بمشاركة افتراضية، وسامح شكرى وزير الخارجية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، والسفير الأمريكى بالقاهرة، وعدد من شركاء التنمية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان، قبل قليل، خلال كلمتها فى ختام المنتدى، أهمية الشراكة المصرية الأمريكية لدعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ، والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 ورفع الطموح من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للوصول لمستقبل أخضر وأفضل وأكثر مراعاة لاعتبارات البيئة.

واستعرضت الوزيرة عددًا من النقاط للبناء عليها كأساس للشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومع الشركاء من القطاع الخاص فى طريقنا إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومنها عرض قصص النجاح في دمج القطاع الخاص في مواجهة آثار تغير المناخ بعدّة قطاعات كالطاقة والبترول والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وأيضًا في مجال البحث والتطوير.

فرص الاستثمار لمواجهة آثار التغيرات المناخية

وأضافت أن عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة لمواجهة آثار تغير المناخ وأهدافنا في عملية التخفيف والتكيف، ألقى الضوء على مجال نقل الطاقة كنقطة بداية واعدة للتعاون، وأيضًا فرص الاستثمار في مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال مشاركة القطاع الخاص فى قطاعات مثل الزراعة وإدارة الموارد المائية.

وأشارت أيضًا إلى فرص التعاون في إخراج مؤتمر المناخ القادم بصورة متميزة واستقطاب التكنولوجيات اللازمة لذلك، مؤكدة أننا ناقشنا مع رئيس مجلس الوزراء خطوات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء من عدة محاور تشمل إدارة منظومة المخلفات للمدينة واستخدام الطاقة المتجددة ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، بالتعاون بين وزارتي السياحة والبيئة، لتطبيق أول إستراتيجية للسياحة الخضراء في مصر.

وأكدت الوزيرة أن المنتدى ألقى الضوء على أهمية عرض قصص النجاح، ورفع الطموح في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة المياه، وعرض نموذج للشراكة المصرية الأمريكية بنّاء، خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 والخروج بمؤتمر ناجح وخطوات تنفيذية حقيقية.