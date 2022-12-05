وزيرة البيئة: منح حقوق انتفاع للمستثمرين بالمحميات الطبيعية لممارسة أنشطة سياحة تصل إلى 10 سنوات

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، عن منح حقوق انتفاع للمستثمرين لممارسة أنشطة سياحة بيئية في المحميات الطبيعية تصل إلي 10 سنوات، بشرط تشغيل السكان المحليين فيها، مؤكدة البدء بمحميتي نبق ورأس محمد بجنوب سيناء.

وأعلنت خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين إنشاء وحدة حقوق الإنسان منذ عام 2019، مشيرة إلى أن أبرز المحاور الهامة التي عملت عليها الوزارة الفترة الماضية، حفاظا علي حقوق الانسان ومنها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وصولا إلي 116 محطة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة نشر تقرير دوري كل 3 أيام بشأن جودة الهواء، ويتم تنبيه المواطنين حال وجود أي تركز للملوثات، حفاظا علي صحة المواطنين من أصحاب الحساسية والأمراض التنفسية، مؤكدا علي الشفافيه الكاملة من خلال المعلومات والبيانات التي يتم نشرها.

وأشارت إلى استهداف وصول التشجير علي مستوي الجمهورية إلى 2 مليون شجرة العام القادم، فضلا عن المضي قدما في مشروع إعادة تأهيل البحيرات المصرية ووقف الصرف الصحي المباشر عليها في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت تقديم الوزارة حزم لدعم توفيق المصانع المخالفة أوضاعها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، منوهه ايضا لبرنامج التفتيش البيئي من خلال تحرير محاضر للمصانع المخالفة ومطالبتها بتوفيق الاوضاع.