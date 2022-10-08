وزيرة البيئة: مصر نجحت فى إدراج نقاط مشاهدة الطيور المهاجرة بالبرامج السياحية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر نجحت فى إدراج عدة نقاط لمشاهدة الطيور المهاجرة فى البرامج السياحية ضمن مخطط تنشيط السياحة البيئية، والعمل على الترويج للحفاظ على الطيور وبناء ثقافة مشاهدة الطيور كأحد برامج السياحة البيئية وخلق منتج سياحى قائم على مشاهدة الطيور المهاجرة بالبحر الأحمر.

واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية فى حماية الطيور الحوامة المهاجرة فى أحد أهم مسارات هجرتها بمصر والتى تمثلت فى عدد من المحاور وهى الطاقة من خلال اتخاذ جميع إجراءات الغلق عند الطلب وتدريب وبناء الكوادر الوطنية، وكذلك إعداد وبناء منظومة متكاملة للمخلفات لحماية الطيور بمساراتها وكذلك إقرار واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بحماية الطيور من الصيد.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح المؤتمر الاقليمى الذى تنظمه مؤسسة بيردلايف إنترناشنول بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة تحت عنوان “نحو مسارات آمنة “الطيور وقطاع الطاقة”.

الطيور المهاجرة

ويهدف المؤتمر الإقليمي لصون الطوير المهاجرة وضمان توثيق العلاقات والتفاهم المتبادل بين قطاع الطاقة ومنظمات حماية الطبيعة على طول مسار الهجرة الأفريقي الأورو-أسيوي نحو بهدف توثيق العلاقة والتفاهم والشراكة بين الحفاظ على الطبيعة وخصوصا الطيور والبنية التحتية للطاقة على طول مسار الهجرة.

بحضور الدكتور إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدكتور ناصر المهندى الأمين العام للاتحاد العربى للكهرباء والدكتور إبراهيم خضر المدير الإقليمى لمؤسسة بردلايف الشرق الأوسط والدكتور محمد الطعانى الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة بمصر والعالم وعدد من قيادات الوزارة بقطاع المحميات الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ cop 27 هو مؤتمر للتنفيذ يعكس بكل ما تحمله الكلمة من معانى وإجراءات بيئية داخل وخارج المؤتمر، حيث ستصبح مدينة شرم الشيخ مثال للمدن الصديقة للبيئة والمستدامة كما تجسد المنطقة الخضراء العلاقة بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ.