استثمار

وزيرة البيئة لـ«المال»:تنفيذ ثلاثة مشروعات ضخمة للحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى خلال 2021

المتغيرات العالمية الحالية أضعفت حجم المنح والقروض عما سبق
أماني العزازي 7:27 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21 7:27 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تعمل على أكثر من ملف خلال الفترة الحالية أبرزها تنفيذ ثلاثة مشروعات بيئية لخفض التلوث والحد من التغيرات المناخية، وهى مشروع خفض تلوث الهواء فى محافظات القاهرة الكبري، ومشروع تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، وتشجيع القطاع المصرفى على تمويل المشروعات البيئية بدلا من الملوثة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت «فؤاد» لـ«المال» انه تم الإعداد لتنفيذ مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى.

اقرأ أيضا  «البيئة»: مبادرة لإعادة تدوير البلاستيك بمشاركة كبرى شركات الأغذية في مصر

وذكرت وزيرة البيئة، أن المشروع الثانى يشمل تشجيع القطاع المصرفى وتهيئته فى مصر لتمويل المشروعات البيئية ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، لافته إلى أنه فى الفترة المقبلة سنرى توجه من البنوك لاستيعاب قضايا المناخ وإنشاء قطاع داخلى لإدارة المشروعات الصديقة للبيئة بدلا من الملوثة على نهج الدول الأوروبية.

ولفتت إلى أن المشروع الأخير ضمن المشروعات الأبرز خلال العام الحالى وهو تطوير المحميات الطبيعية وإعداد البنية التحتية لها للحفاظ على الموارد وتنشيط السياحة البيئية، ودمج المجتمع المحلى ومنح فرصة أمام القطاع الخاص لإنشاء أنشطة بها.

واوضحت أن محمية أشتوم الجميل ببورسعيد تعد واحدة من المحميات التى بها طبيعة خاصة لابد من الحفاظ عليها لتحقيق التوازن البيئى وحماية الطيور المهاجرة، قائلة «إننا نعمل منذ عامين على الاهتمام ببوزغاز الجميل داخل المحمية».

اقرأ أيضا  معهد «PSATF»: ثروات مليارديرات الولايات المتحدة تقفز 45% فى «عام الوباء»

وفى سياق متصل أكدت وزيرة البيئة، أنه سيتم التنسيق مع محافظ بورسعيد لطرح مناقصة لإنشاء مدفن صحى وتحضير الرسومات الهندسية وتدبير جزء من تمويل المدفن لرفع مستوى منظومة المخلفات بالمحافظة.

وتتوقع «فؤاد» طرح كراسة الشروط للمناقصة فى أبريل القادم، أضافة إلى صياغة عقد نموذجى لعمليات جمع القمامة ونقلها للمحطات الوسيطة «المدافن»، لافته إلى أن المدفن الجديد يسهم فى اكتمال منظومة المخلفات بالمحافظة.

اقرأ أيضا  في أول حدث من نوعه لدعم ريادة الأعمال شركة «IEVENTS» تقدم «EEA»

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة وزارية لمساعدة مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة، أضافة إلى استغلال مميزات الحصول على قروض ميسرة وتقديم نسبة %20 من قيمة القرض الممنوح على هيئة منحة لا ترد بهدف التوسع فى توفيق أوضاع الشركات الصناعية بالمحافظة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

الرئيس الإقليمى للشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا:«هيرو» تخطط لاستثمار 40 مليون جنيه خلال العام الجارى

سمر السيد 7:22 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

تعاون «القومي للحوكمة» وسفارة الدنمارك بالقاهرة في الحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر

السيد فؤاد 5:41 م, الأثنين, 29 مارس 21

وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة الافتتاحية بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة

محمود محسن 5:18 م, الأثنين, 29 مارس 21

وزير قطاع الأعمال : تأسيس شركة لتسويق وبيع منتجات شركات «القابضة للغزل» محليا وعالميا

عصام عميرة 12:54 م, الأثنين, 29 مارس 21

نائب وزير السياحه تفتتح فندق «جراند أوتيل» ببورسعيد

أماني العزازي 12:41 م, الأثنين, 29 مارس 21

«ستيفن يوجالينجام» مديراً تنفيذياً لشركة قناة السويس للحاويات

أماني العزازي 12:12 م, الأثنين, 29 مارس 21