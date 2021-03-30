وزيرة البيئة لـ«المال»:تنفيذ ثلاثة مشروعات ضخمة للحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى خلال 2021

كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تعمل على أكثر من ملف خلال الفترة الحالية أبرزها تنفيذ ثلاثة مشروعات بيئية لخفض التلوث والحد من التغيرات المناخية، وهى مشروع خفض تلوث الهواء فى محافظات القاهرة الكبري، ومشروع تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، وتشجيع القطاع المصرفى على تمويل المشروعات البيئية بدلا من الملوثة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت «فؤاد» لـ«المال» انه تم الإعداد لتنفيذ مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى.

وذكرت وزيرة البيئة، أن المشروع الثانى يشمل تشجيع القطاع المصرفى وتهيئته فى مصر لتمويل المشروعات البيئية ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، لافته إلى أنه فى الفترة المقبلة سنرى توجه من البنوك لاستيعاب قضايا المناخ وإنشاء قطاع داخلى لإدارة المشروعات الصديقة للبيئة بدلا من الملوثة على نهج الدول الأوروبية.

ولفتت إلى أن المشروع الأخير ضمن المشروعات الأبرز خلال العام الحالى وهو تطوير المحميات الطبيعية وإعداد البنية التحتية لها للحفاظ على الموارد وتنشيط السياحة البيئية، ودمج المجتمع المحلى ومنح فرصة أمام القطاع الخاص لإنشاء أنشطة بها.

واوضحت أن محمية أشتوم الجميل ببورسعيد تعد واحدة من المحميات التى بها طبيعة خاصة لابد من الحفاظ عليها لتحقيق التوازن البيئى وحماية الطيور المهاجرة، قائلة «إننا نعمل منذ عامين على الاهتمام ببوزغاز الجميل داخل المحمية».

وفى سياق متصل أكدت وزيرة البيئة، أنه سيتم التنسيق مع محافظ بورسعيد لطرح مناقصة لإنشاء مدفن صحى وتحضير الرسومات الهندسية وتدبير جزء من تمويل المدفن لرفع مستوى منظومة المخلفات بالمحافظة.

وتتوقع «فؤاد» طرح كراسة الشروط للمناقصة فى أبريل القادم، أضافة إلى صياغة عقد نموذجى لعمليات جمع القمامة ونقلها للمحطات الوسيطة «المدافن»، لافته إلى أن المدفن الجديد يسهم فى اكتمال منظومة المخلفات بالمحافظة.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة وزارية لمساعدة مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة، أضافة إلى استغلال مميزات الحصول على قروض ميسرة وتقديم نسبة %20 من قيمة القرض الممنوح على هيئة منحة لا ترد بهدف التوسع فى توفيق أوضاع الشركات الصناعية بالمحافظة.