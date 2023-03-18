وزيرة البيئة : لجنة لمعاينة التلوث الزيتى في شاطئ السوايسة بشكل عاجل

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بشاطئ السوايسة بمحافظة السويس ، وذلك بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزيه بوزارة البيئة بوجود التلوث.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدفع الفورى بلجنة من الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بمحافظة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة وتقييم الموقف وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تبين من المعاينة أن التلوث عبارة عن زيت ثقيل بمساحة حوالي 260م طول ومن نصف متر إلى 2 متر عرض، وقد قامت اللجنة بأخذ عينة من التلوث لتحليلها بمعمل الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بالسويس لمعرفة المتسبب وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وأكدت وزيرة البيئة أنه جارى اعمال إزالة التلوث بالتنسيق مع محافظة السويس وشركات البترول العاملة بالمنطقة ، وستقوم غرفة العمليات المركزية لجهاز شئون البيئة والإدارة المركزية لفرع السويس بالمتابعة المستمرة للموقف حتى الإنتهاء ومن ازاله التلوث وتنظيف الشاطئ بالكامل.