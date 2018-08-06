وزيرة البيئة: لا رفع لرسوم النظافة حاليا

المال- خاص أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مساء الاثنين أنه لا رفع حاليا لرسوم جمع القمامة، وأن قانون المخلفات الجديد سيعرض علي مجلس النواب في دور الانعقاد القادم.وأشارت وزيرة البيئة في بيان إلى أن الوزارة تبذل قصاري جهدها من خلال التعاون بين الوزارات المختلفة كالبيئة والتنمية المحل

المال- خاص



أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مساء الاثنين أنه لا رفع حاليا لرسوم جمع القمامة، وأن قانون المخلفات الجديد سيعرض علي مجلس النواب في دور الانعقاد القادم.





وأشارت وزيرة البيئة في بيان إلى أن الوزارة تبذل قصاري جهدها من خلال التعاون بين الوزارات المختلفة كالبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والشباب لرفع كفاءة منظومة النظافة واحداث تحسن سريع سيشعر به المواطن.