وزيرة البيئة: عودة العكارة في مياه الساحل الشمالي إلى معدلاتها الطبيعية بنسبة 95٪

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، إنه يتم دراسة التغيرات التي تحدث على شواطئ الساحل الشمالي و البحر الأحمر، والعام الماضي شهدت لون المياه تغير في الشكل الي عكارة وذلك نتيجة أعمال التكريك على الشواطئ.

وأضافت فؤاد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه تم التبليغ بنسبة العكارة في المياه في الساحل الشمالي، بنسبة أعلي من معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت فؤاد أنه تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري والمسئولين بقريتين بالساحل الشمالي ، و تم العمل على عودة تركيزات العكارة الي معدلاتها الطبيعية مرة أخرى شكل بنسبة تصل إلى 90٪.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن حماية الشواطئ تتابع كل الأعمال التي تتم في البحر و الوضع البيئي امن تماما في الساحل الشمالي.

ولفتت فؤاد إلى أن وجود صخور على شاطئ الساحل الشمالي نتيجة عوامل طبيعية و ليس لأي اسباب أخري، كما أن عمليات التكريك توقفت تماماً في تلك المنطقة.