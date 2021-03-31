وزيرة البيئة : طرح مراكز الزوار بمحميات جنوب سيناء وأسوان للتطوير أمام القطاع الخاص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه جار الإعداد لطرح مراكز الزوار أمام القطاع الخاص في محميات جنوب سيناء ومحمية سالوجا وغزال بمحافظة أسوان ضمن جهود تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية البالغة 30 محمية.

وأضافت في تصريحات خاصة، على هامش إطلاق منصة دور لبكرة ، أن عملية تطوير البنية التحتية للمحميات مستمرة بشكل متواصل ونعمل عليها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية، لافتة إلى أن الصندوق السيادي المصري بدأ الترويج لإنشاء أنشطة ترفيهية بمحمية الغابة المتحجرة كنموذج أولى.

وكانت وزيرة البيئة قد صرحت لـ”المال” في وقت سابق، بإعداد تصور لاستغلال جزء من محمية الغابة المتحجرة بالشراكة مع الصندوق السيادى وبدء الترويج له لجذب المستثمرين من القطاعين الخاص والعام لإنشاء أنشطة ترفيهية بشكل بيئى متكامل وتحقيق عائد اقتصادي.

وأضافت وزيرة البيئة ، لـ«المال»، أن الصندوق السيادى يدرس آليات الترويج ووضع تصور لطبيعة الأنشطة التى يمكن الاستثمار بها فى محمية الغابة المتحجرة ضمن مخطط طرح محميات المنطقة المركزية أمام المستثمرين لإنشاء الخدمات والأنشطة الترفيهية.

يشار إلى أن وزارة البيئة كانت قد أغلقت باب التقدم للاستثمار فى 4 محميات طبيعية بالمنطقة المركزية، فى 25 نوفمبر الماضي، كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميم التجربة على جميع المحميات الطبيعية البالغة 30.

يذكر أن منصة دور لبكرة التى أطلقتها شركة بيبسيكو مصر تأتى تحت رعاية وزارة البيئة ومبادرة “دورنا” باستثمارات تصل إلى 10 ملايين جنيه.